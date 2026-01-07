将棋の藤井聡太王将（23）＝名人を含む6冠＝が7日、大阪・関西将棋会館で、第11期叡王戦本戦1回戦に臨み、山崎隆之九段（44）と対局した。藤井は新年初対局。振り駒の結果、藤井が先手になり、戦型は山崎の四間飛車へ進んだ。

居飛車党の山崎が四間飛車を採用するのは22年12月のB級1組順位戦、中村太地八段戦以来3年ぶり。戦前、「新年早々から将棋に集中できるスタートかなと思う。序盤から転ばないように粘り強く指したい」。藤井戦が決まり、語った意欲を示すような戦型選択になった。

山崎の変化球も想定にあったのだろうか。藤井は比較的時間を使うことなく舟囲いから穴熊に構えた。対して山崎は9筋の歩を伸ばし、美濃囲いを崩して右銀を4段目へ進出。先手の王頭へ圧力を加えた。

藤井は叡王を3期獲得したが第9期5番勝負で伊藤匠2冠＝叡王、王座＝に2勝3敗で奪われた。当時、全8冠を手中にしたが崩れ、前期は準決勝で山崎の弟弟子・糸谷哲郎八段に敗れた。今期は3期ぶりの復位を目指す。山崎は第3期からタイトル戦へ昇格する前の第1期叡王。叡王経験者同士の対戦となった。