元SKE48松井珠理奈（28）と男性5人組グループ「BOYS AND MEN」辻本達規（34）が7日、都内のホテルで、結婚会見に臨んだ。

2人の出会いについて辻本は「11年くらい前。名古屋駅でチラシ配りをしていて、ばったりSKEのメンバーと、松井さんと出会って、こんなに寒いのに1人で頑張ってるのすごいですねって言ってくれたのが出会いです。その時は何もなかったですが、今思えばその時です」と話した。

当時、1人でチラシ配りをしていることに松井が驚いたといい、松井は「頼もしいなと思った」と話した。

松井は当時を「一応覚えています」とし、「同じ地元を盛り上げていく仲間としてお声がけしたいと思って、そういう言葉が出たのかなと思います」と振り返った。

交際に発展するきっかけについて、辻本は「（松井が）体調を崩して休業するとなったときに心配していたんですけど、知人の電話で『大丈夫ですか』とかける時があって。僕はキャンプをするので、自然に癒やされたら大変なことが飛ぶかなと、キャンプに行ってみてはどうですかと誘ったのがスタートですね」とした。

当時からお互いを意識していたか聞かれると「ないですね」と口をそろえ、キャンプでの松井の印象について辻本は「わがままな子だな」と笑いを誘った。

◆松井珠理奈（まつい・じゅりな）1997年（平9）3月8日生まれ、愛知県出身。08年、SKE48の1期生として劇場デビュー。同10月、AKB48シングル「大声ダイヤモンド」センターに抜てき。12〜15年AKB48兼任。18年の選抜総選挙で1位。21年4月卒業。趣味はプロレス、ダンス、料理、お菓子作り。163センチ。血液型B。愛称「じゅりな」。

◆辻本達規（つじもと・たつのり）1991年（平3）5月17日生まれ、岐阜県出身。特技は野球、体を張ること。趣味は野球、キャンプ、サウナなど。178センチ、血液型A。カラーは赤。