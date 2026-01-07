世界情勢や国内政治が経済に大きな影響を与える現代では、本業のみの収入でゆとりある暮らしを送れる人は少ないかもしれません。投資などで資産形成をする人もいれば、「副業で収入を得る」人もいるでしょう。本業と副業の並行によって、収入を増やして暮らしを安定させることは、今の時代においてもはや珍しいことではありません。本記事では、副業評論家の藤木俊明氏が、著書『副業・複業・ひとり社長で年金に月プラス10万円を得る方法』（日経ビジネス人文庫）より、安易に副業を本業としてしまうことの経営的なリスクについて解説します。

副業から「ひとり社長」に転じた筆者の実例

副業で高収入、法人設立を決意

“副業から始めて「ひとり社長」に転じた”モデルケースとして、筆者自身の体験談を紹介します。自慢話ではなく「失敗談」です。シニア世代からスタートしたわけではありませんが、みなさんの参考になればと思います。

筆者は、会社員時代から音楽制作の副業をしていました。1980年代後半のバブル期には、羽振りのよい企業がゴロゴロありました。自宅である程度、音楽制作ができる筆者のもとに、広告代理店や制作会社から「オリジナルの楽曲を制作してくれないか」という依頼が来るようになりました。

各社からけっこうな報酬をいただき、副業収入が、本業でもらう給与を超えるようになったのです。「これは会社にしたほうがいいだろう」と税理士の友人に相談し、34歳のとき、「有限会社」をつくり、正式に独立して自分の会社1本でやっていくことにしたのです。

小さなマンションの一室ですが、東京・新宿に事務所を構え、当初は「ひとり社長」でした。1年目の経営は好調に推移して、アシスタントも雇いました。ところが、バブルが終わり、一番大きな取引先が倒産。その知らせを受けて、取引先の事務所に走って行くと、入り口には「この会社は破産手続きに入りました。管財人 弁護士〇〇〇〇」と書かれた貼り紙がありました。

「終わった……。これからどうしよう」と、帰り道、まずは新宿の事務所を閉じることを決め、それからすべての固定費を削ろうと決意しました。アシスタントに「辞めてほしい」と告げたときには胸が張り裂けそうでした。

身の丈に合ったスタイルで徐々に復活

何十年も前の話ですが、いまだに、「どうして副業として続けていなかったのだろう」と思います。会社員のまま副業で続けていれば、本業の収入があったので最悪、生活だけは守られていたでしょう。

いい気になって独立した筆者には、10万円にも満たない月収しかなくなり、自宅の音楽制作機材を売ったりして糊口（ここう）をしのいでいました。「会社も休眠にしたら」というアドバイスも受けたのですが、自分の法人の命だけは守ると決意。それは意地でした。

何とかその数年後、古巣の会社にも助けてもらい、少しずつ復活を果たすことができました。今度は音楽制作ではなく、コンテンツ制作を手がけて、会社はふたたび軌道に乗ります。はじめは事務所なんて持たず、自宅ですべてをこなし、「ひとり社長」としてフル回転しました。そして2025年時点で、会社は35期を迎えました。

社長になっても「いつも新たに副業を発掘」

筆者は、会社が軌道に乗った頃、「また大きな不景気が来たら怖い。何か副業をつくらないと」と不安でした。そこで会社の仕事の他に、書籍の執筆をはじめようと考えました。社長になっても副業です。書籍の執筆はあくまで副業のつもりだったのですが、2003年の初出版以来、今では著作は37冊を数えるまでになりました。

まさか副業の本を書くことになるとは夢にも思わなかったのですが、この「書籍を書くこと」による副業のおかげで、本業に副業関連のコンテンツ制作の依頼がくるなどの影響がありました。今や本業と副業の境目がなくなりました。

筆者も2025年で68歳、会社も続けますが、書籍の執筆も加えて「年金プラ10」は継続できるのではないかと考えています。

しかし世界各地での紛争、急激な少子高齢化の進行、そしてAIによるビジネスの大きな変化など、今後の仕事の見通しは楽観していません。バブル崩壊のあの頃以上に先が読めなくなっています。

筆者自身も、また別の副業を探していく必要があります。もちろん仕事がなくなると生きがいもなくすからです。

たいした経験談ではなくて恐縮ですが、みなさんの参考になればと考え、書き記しておきました。

藤木 俊明

有限会社 ガーデンシティ・プランニング

代表取締役