特別仕立てのハリアーに反響集まる！

日本でトヨタのSUVの名前として定着している「ハリアー」ですが、その呼び名がまったく異なる文脈で使われている国があります。

それがインドです。インドの自動車メーカー、タタ・モーターズが展開する「ハリアー」は、日本で知られるトヨタ車とは一切関係がなく、名称が偶然重なっただけの別のクルマです。

しかし、その成り立ちや方向性を知ると、インドの自動車産業が歩んできた変化を色濃く映し出す存在であることが分かります。

タタ・モーターズはこれまで実用性を重視したクルマ作りで知られてきましたが、近年はデザイン性や質感、安全性能を大きく引き上げ、高付加価値モデルの拡充に取り組んできました。

SUV市場が拡大するインドにおいて、その流れを象徴する車種がハリアーです。2019年に登場して以降、改良を重ねながら商品力を高め、2023年には内外装を中心とした大幅な刷新も行われました。

そのハリアーに2025年2月、新たに設定されたのが特別仕様車「STEALTH Edition（ステルスエディション）」です。

このモデルは通常仕様とは一線を画す外観と装備を与えられ、メーカーの力の入れようが伝わってきます。

ボディサイズは全長4605mm×全幅1922mmと堂々たるもので、余裕のあるホイールベースが室内空間の広さにもつながっています。

プラットフォームには、タタ傘下のジャガー・ランドローバーと共同で開発した設計が採用され、走行性能と快適性の両立が意識されています。

STEALTH Editionの最大の特徴は、外観に施された専用仕上げです。光沢を抑えたマットブラックのボディカラーは、派手さを避けつつも存在感を強調し、SUVらしい重厚感を際立たせています。

19インチのアロイホイールもブラックで統一され、フェンダーに配された専用ロゴが特別仕様であることを静かに主張します。全体として落ち着きと力強さを兼ね備えた印象です。

室内は「カーボンノワール」をテーマに、黒を基調とした空間に仕上げられています。レザーシートやソフトタッチ素材が随所に使われ、ステッチの色使いが単調さを和らげています。

大型ディスプレイを中心としたインフォテインメントシステムに加え、21項目に及ぶ運転支援機能、360度カメラ、7つのエアバッグなど、安全装備も充実しています。

インド市場で段階的に導入されている新たな安全基準を強く意識した内容といえるでしょう。

パワートレインは2リッター直列4気筒ディーゼルターボエンジンで、最高出力170馬力と350Nmの最大トルクを発揮します。

トランスミッションは6速MTと6速ATが用意され、運転スタイルに合わせた選択が可能です。

価格は特別仕様でありながらデリーで250万9990ルピー（約436万円）からと、特別仕様車でありながら手を伸ばしやすい設定で、ハリアーと3列シートSUV「サファリ」を合わせて2700台限定で販売されていました。

このモデルについてネット上では「マットブラックの雰囲気が渋い」「日本のハリアーより好みかも」「インド車とは思えない豪華内装」「装備内容を見るとかなり充実している」「ディーゼルいいなあ…日本のハリアーにも採用求む」「限定モデルという点に惹かれる」「SUVとしての迫力がある」といった声が見られます。

タタ・ハリアー STEALTH Editionは、インドの自動車メーカーが次の段階へ進んだことを感じさせる一台といえそうです。