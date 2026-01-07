¡ÖÅ·ºÍ¡×¡Öµ¤»ý¤Á°¤¤¡×¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¥×¥é¥¹¤ÎºÇ¿·´ë²è¤¬¤â¤¿¤é¤·¤¿¾×·â¡¡¥Í¥Ã¥ÈÇÛ¿®¤ÈÃÏ¾åÇÈ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ー¤ÎÆ»¤¬Ê¬¤«¤ì¤¿2025Ç¯¡Ú2025Ç¯12·î¥Ù¥¹¥Èµ»ö5°Ì¡Û
2025Ç¯12·î¡¢½¸±Ñ¼Ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÆÉ¤Þ¤ì¤¿¿Íµ¤µ»ö¥Ù¥¹¥È5¤ò¤ªÁ÷¤ê¤¹¤ë¡£Âè5°Ì¤Ï¶áÇ¯Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ª¾Ð¤¤¤Î¥Í¥Ã¥ÈÇÛ¿®¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÊ¬ÀÏµ»ö¤À¡£ÃÏ¾åÇÈ¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡Ö¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ーÈÖÁÈ¤ÎÌ¤Íè¡×¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛºÇ¶¯¤Î²¦¼Ô¤¬Èô¤Ö¡ÖM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê2025¡×¤Î¥Ý¥¹¥¿ー
¢°Ê²¼µ»öËÜÊÔ
2025Ç¯¤ÎÇ¯Ëö¡¢ÎãÇ¯°Ê¾å¤Ë¡ÈÂç·¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÀïÁè¡É¤¬·ã¤·¤¤¡£ÃÏ¾åÇÈ¤Ç¤Ï¤ªÆëÀ÷¤ß¤ÎÆÃÈÖ¤¬ÊÂ¤Ö°ìÊý¤Ç¡¢¥Í¥Ã¥ÈÇÛ¿®¤Ï¤µ¤é¤Ë¥È¥¬¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¼«Í³¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë¡È·Ý¿Í¤é¤·¤µ¡É¤ÎÇ»ÅÙ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÃÏ¾åÇÈ¤ÈÇÛ¿®¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¡È¹¶¤áÊý¡É¤Î°ã¤¤¤¬¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ーÈÖÁÈ¤ÎÌ¤Íè¤ò¤É¤¦ÊÑ¤¨¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¡Öµ¤»ý¤Á°¤¤¡×¤ÈÀ¼¤Î¤¢¤¬¤Ã¤¿¼Â¸³´ë²è
12·î10Æü¤è¤ê¡ØDOWNTOWN¡Ü¡Ù¡Ê¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¥×¥é¥¹¡Ë¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿Ä¶¼Â¸³·¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ー¡ØZONE05¡Ù¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥Í¥Ã¥ÈÇÛ¿®¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ー¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÈÖÁÈ¤À¤Ã¤¿¡£Ì©¼¼¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤¿·Ý¿Í5¿Í¤¬ÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¡¢»î¤µ¤ì¡¢»×¤¤¤â´ó¤é¤Ê¤¤Êý¸þ¤ØÅ¾¤¬¤ê»Ï¤á¤ë¡Ä¡Ä¡£
¶¸µ¤Åª¤Ê¤ª¾Ð¤¤¡¢¤¤¤ï¤Ð¡ÈMAD¤ª¾Ð¤¤¡É¤Î¿½¤·»Ò¤Î¤è¤¦¤Ê´ë²è¤Ç¡¢ÃÏ¾åÇÈ¤Ç¤Ï¥³¥ó¥×¥é¤Î´ÑÅÀ¤«¤éÀäÂÐ¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤·¡¢¤¿¤È¤¨ÊüÁ÷¤·¤Æ¤â»ëÄ°Î¨¤ò¤È¤ë¤È¤Ï¤È¤Æ¤â»×¤¨¤Ê¤¤ÆâÍÆ¤À¡£
¤·¤«¤·¡¢¾¾ËÜ¿Í»Ö¼«¿È¤¬¡Ö¤³¤ì¤Ç³¤³°¹Ô¤¯¡×¤È¸ì¤ë¤Û¤É¤Î²øºî¡£¡Ø¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤Î¥¬¥¤Î»È¤¤¤ä¤¢¤é¤Ø¤ó¤Ç¡ª¡Ù¤Î´ë²è¡Ö¤¨¤¨»Ò¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¤ò¶Ë¸Â¤Þ¤Ç¥¨¥°¤¯¤·¡¢¥²ー¥àÀ¤ò²Ã¤¨¤¿¤è¤¦¤Ê¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥È¤Ç¡¢³Î¤«¤Ë¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¾¾ËÜ¤ÎËÜÎÎÈ¯´ø¤È¤â¤¤¤¨¤½¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
»²²Ã¼Ô¤Î°ì¿Í¡¢µ´±Û¥È¥Þ¥Ûー¥¯¡¦ÎÉ¤Á¤ã¤ó¤ÏX¤Ç¤³¤¦¸À¤¦¡£
¡ÖDT¡ÜÌÌÇò¤¤¤±¤É²á·ã¤¸¤ã¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¡¡ÃÏ¾åÇÈ¤Ç½ÐÍè¤½¤¦¤¸¤ã¤ó¤Ê¤ó¤Æ¥·¥ã¥ÐÂ¢¤ß¤¿¤¤¤Ê»ö¸À¤Ã¤Æ¤ë³§¤µ¤ó¡Ä½é·î¤«¤é²á·ã¤Ë¤¹¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¤À¤í¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡¡ÃÏ¹ö¤Ï¤³¤³¤«¤é¤À¤è¡Ä¡Ø¾¾¤Á¤ã¤ó¤Ë¥µ¥Ö¥¹¥¯¡Ù¤¢¤Î¿Í¡¢Á´Éô½Ð¤·ÀÚ¤Ã¤ÆÀ¤³¦¤Ë¹Ô¤¯µ¤¤À¤¾¡Ä¡×
¤Ä¤Þ¤ê¡ØZONE05¡Ù¤Ï¡¢¡ØDOWNTOWN¡Ü¡Ù¤¬¤³¤³¤«¤éMAD¤ª¾Ð¤¤¤ò»Å³Ý¤±¤Æ¤¤¤¯¡È³«ËëÀï¡É¤Î°ÕÌ£¤â»ý¤Ä¤Î¤À¤í¤¦¡£SNS¤ò¸«¤Æ¤â¡¢¡ÖÈ¯ÁÛ¤¬Å·ºÍÅª¤À¤È»×¤¦¡×¡ÖÎ®ÀÐ¤Ëµ¤»ý¤Á°¤¤¤Ê¤¢¡£ÌÌÇò¤µ¤â¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ë¤ó¤À¤±¤É¡×¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬Ãæ¿´¤Î¤Ï¤º¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º»¿ÈÝ¤¬Ê¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬¡¢µÕ¤Ë´ë²è¤Î¡ÈÇ»ÅÙ¤Î¹â¤µ¡É¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¶õµ¤¤Ï¡¢Â¾¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ë¤âÇÈµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£11·î¤«¤éÇ¯Ëö¤Ë¸þ¤±¡¢°ìÀÆ¤Ë¡ÈÇ»ÅÙ¤Î¹â¤¤·Ý¿Í´ë²è¡É¤¬½Ð¤½¤í¤Ã¤¿¡£
U-NEXT¡Ø·Ý¿Í¥¥ã¥Î¥ó¥Üー¥ë2025¡Ù
Amazon Prime Video¡ØTHE ¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥³¥ó¥Ó 2025¡Ù
FOD¡Ø¤á¤Á¤ã¡ß2¥á¥Á¥ã¤Ã¤Æ¤ë¥Ã¡ª¡Ù
¤É¤ì¤â¡È·Ý¿Í¤¬·Ý¿Í¤È¤·¤ÆË½¤ì¤é¤ì¤ë¾ì½ê¡É¤ò¡¢ÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹Â¦¤¬°Õ¿ÞÅª¤ËÍÑ°Õ¤·»Ï¤á¤¿ºîÉÊ¤À¡£
¡ØTHE ¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥³¥ó¥Ó 2025¡Ù¤Ï¡¢·Ý¿Í16¿Í¤¬Â¨ÀÊ¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤ß¡¢Â¨¶½¥³¥ó¥È¤À¤±¤Ç¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¦¤È¤¤¤¦¡¢¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤µ¤È¶¸µ¤¤¬º®¤¶¤Ã¤¿ÈÖÁÈ¡£·Ý¿Í¤¬µæ¶Ë¤Ë¡È¤ª¾Ð¤¤Ç½ÎÏ¡É¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¥¹¥Æー¥¸¤Ç¡¢½Ð±é¤·¤¿Âçµ×ÊÝ²ÂÂå»Ò¤Ï¼«¿È¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Ç¡¢¼ýÏ¿¤Ï¥Ø¥È¥Ø¥È¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤ÉÇ»Ì©¤Ç¤¢¤ê¡¢Â¨ÀÊ¥³¥ó¥Ó¤Ë¤âå«¤¬À¸¤Þ¤ì¤Û¤É¤Î¡ÈÀï¤¤¡É¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
Âç·¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ーÈÖÁÈ¤¬¡È¥Í¥Ã¥È¸ÂÄê¡É¤ÇÂ³¡¹¤È
¡Ø·Ý¿Í¥¥ã¥Î¥ó¥Üー¥ë¡Ù¤Ï¡¢16¿Í¤Î¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤¬£´¥Áー¥à¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¼Ö¤Ç³ÆÃÏ¤ò¶î¤±½ä¤ê¡¢Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¤ªÂê¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¿ÍÊª¤òÃµ¤·¤Ê¤¬¤é¥´ー¥ë¤òÌÜ»Ø¤¹¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡È¼Ú¤êÊª¶¥Áè¡É¤òÄ¶µðÂç²½¤·¤¿´ë²è¡£¤ª¾Ð¤¤¤Î¥»¥ó¥¹¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¸ò¾Ä½Ñ¡¢½ÖÈ¯ÎÏ¡¢¿Í´ÖÎÏ¤¬»î¤µ¤ì¤ë¡¢Æ£°æ·òÂÀÏº¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤é¤·¤µÁ´³«¤ÎÍ½Â¬ÉÔÇ½¤ÎÎ¹ÈÖÁÈ¤Ç¤¢¤ë¡£
Í½»»µ¬ÌÏ¡¢¥í¥±¤Î¼«Í³ÅÙ¡¢ÊÔ½¸¤ÎË½¤ìÊý¡Ä¡Ä¤É¤ì¤ò¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢ÃÏ¾åÇÈ¤Ç¤ÏÅþÄìÀ®Î©¤·¤Ê¤¤¡£
¡Ø¤á¤Á¤ã¡ß2¥á¥Á¥ã¤Ã¤Æ¤ë¥Ã¡ª¡Ù¤Ç¤Ï¡¢²¬Â¼Î´»Ë¤Î¡È484ÆüÌ©Ãå¡É¤È¤¤¤¦¡¢¤³¤ì¤Þ¤¿ÃÏ¾åÇÈ¤Ç¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤ÊÄ¹¼Ü¥É¥¥å¥á¥ó¥È¤¬¼Â¸½¡£1Ç¯°Ê¾å¤ÎÌ©Ãå¤ò¿ô»þ´Ö¤Ë¤Þ¤È¤á¤ë°ÛÍÍ¤Ê¤Þ¤Ç¤ÎÇ»ÅÙ¤È¤Ê¤ê¡¢¤¤¤Þ¤äÃÏ¾åÇÈ¤ÎÍ½»»´¶¤Ç¤Ï¼Â¸½¤·¤¨¤Ê¤¤ÈÖÁÈºî¤ê¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿Æ°¤¤«¤é¡¢º£Ç¯¤Î¥Í¥Ã¥ÈÇÛ¿®¤Ï¤Ä¤¤¤ËÌÀ³Î¤Ë¡Ö·Ý¿Í¤ÎÇ»ÅÙ¤Ç¾¡Éé¤¹¤ë¡×ÎÎ°è¤ØÂÉ¤òÀÚ¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¡£ÃÏ¾åÇÈ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ー¤Î¤è¤¦¤ËÏÈ¤òËä¤á¤ë¡¢Ä¹¤¯Â³¤±¤é¤ì¤ë´ë²è¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ç»½Ì¤·¡¢°ìËÜ¤Î¡ÈºîÉÊ¡É¤Ø¤È»Å¾å¤²¤ëÁÀ¤¤¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ¾åÇÈ¤Ï¥À¥á¤Ê¤Î¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤à¤·¤íÃÏ¾åÇÈ¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¤È¤Ï¿¿µÕ¤ÎÊý¸þ¤Ç¤½¤Î¶¯¤ß¤òºÝÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤ë¡£Ç¯Ëö¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ーÆÃÈÖ¤Î¼ç¤Ê´é¤Ö¤ì¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡Ø¿åÍËÆü¤Î¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡ÙÆâ¤Î¡ØÌ¾ÃµÄåÄÅÅÄ¡Ù¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë
¡Ø·Ý¿ÍÁíÁªµó2025¡Ù
¡Ø¥¯¥¤¥º¡ùÀµ²ò¤Ï°ìÇ¯¸å¡Ù
¡Ø¥¦¥ó¥Ê¥ó¶Ë¸Â¥Í¥¿¥Ð¥È¥ë¡ª¥¶¡¦¥¤¥í¥â¥Í¥¢¡¡¾Ð¤ï¤»¤¿¤é100Ëü±ß¡Ù
¡ØM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê2025¡Ù
ÃÏ¾åÇÈ¤ÎºÇÂç¤ÎÉð´ï¤Ï¡¢»ëÄ°¼Ô¤¬¡È¤º¤Ã¤È°Õ¼±¤ò½¸Ãæ¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡ÉÅÀ¤Ë¤¢¤ë¡£¡Ø·Ý¿ÍÁíÁªµó2025¡Ù¤ä¡Ø¥¯¥¤¥º¡ùÀµ²ò¤Ï°ìÇ¯¸å¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¥é¥ó¥¥ó¥°¡¦¥¯¥¤¥º·Á¼°¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¡¢ÈÖÁÈ¤¬¾¡¼ê¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£SNS¤Ç¼Â¶·¤·¤Ê¤¬¤é¡¢²ÈÂ²¤È»¨ÃÌ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿©»ö¤·¤Ê¤¬¤é¤Ç¤âÀ®Î©¤¹¤ë¡£
¡ØM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ù¤âÎã³°¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥Í¥¿¤ò¸«¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï½¸ÃæÎÏ¤¬¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Î¡È¥Í¥¿ÈäÏª»þ´Ö¡É¤Ï3»þ´ÖÈ¾°Ê¾å¤ÎÊüÁ÷¼Ü¤Î¤¦¤Á¡¢¤ï¤º¤«60Ê¬¤Û¤É¡£»Ä¤ê¤Ï¡¢¾Ò²ðVTR¡¢¿³ºº°÷¤Î¥³¥á¥ó¥È¡¢¿Ê¹Ô¡¢ÅÀ¿ôÈ¯É½¤È¤¤¤Ã¤¿¡È¸ÆµÛ¤Ç¤¤ë»þ´Ö¡É¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ーÈÖÁÈ¤Ï¤ª¶â¤òÊ§¤Ã¤Æ¸«¤ë»þÂå¤Ë
¤Ä¤Þ¤êÃÏ¾åÇÈ¤Ï¡¢¡Ö»ëÄ°¼Ô¤¬¾ï¤Ë½¸Ãæ¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â´Ñ¤é¤ì¤ëÈÖÁÈÀß·×¡×¤òÅ°Äì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢·Ý¿Í¤ÎÇ»ÅÙ¤ËÁ´¿¶¤ê¤·¤¿¥Í¥Ã¥ÈÇÛ¿®¤È¤ÏÂÐ¶Ë¤Î²ÁÃÍ¤À¡£
¤³¤¦¤·¤ÆÊÂ¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢2025Ç¯¤ÎÇ¯Ëö¤Û¤É¡È·Ý¿Í¤ÎÇ»ÅÙ¤Ç½»¤ßÊ¬¤±¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ÉÇ¯¤Ï¤Ê¤¤¡£ÃÏ¾åÇÈ¤Ï¡È¤ß¤ó¤Ê¤Ç´Ñ¤ë¾Ð¤¤¡É¡£ÇÛ¿®¤Ï¡ÈÇ»ÅÙ¤Ç²¥¤ë¾Ð¤¤¡É¡£Ç»¤¤¾Ð¤¤¤òµá¤á¤ë»ëÄ°¼Ô¤¬ÍÎÁÇÛ¿®¤ØÎ®¤ì¡¢³ÆÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¤Ï¤½¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤Æ·Ý¿Í¤ÎËÜÇ½¤ò¤à¤½Ð¤·¤Ë¤Ç¤¤ë¾ì¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¯¡£
¤³¤ì¤ÏÃ±¤Ê¤ëÓÏ¹¥¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡È¥¿¥¤¥Ñ¤Î»þÂå¡É¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤È¤â³ú¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤ò¤É¤¦»È¤¦¤«¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë¤¤¤Þ¡¢¡È¤ª¶â¤òÊ§¤Ã¤Æ¤Ç¤â¡¢Ç»¤¤£±ËÜ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê´Ñ¤¿¤¤¡É¤È¤¤¤¦»ëÄ°¹ÔÆ°¤¬³Î¼Â¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡ØDOWNTOWN¡Ü¡Ù¤Î²ñ°÷¿ô¤¬50Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·¤¿¤¤¤Þ¡¢¤â¤Ï¤ä¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ー¤ÏÌµÎÁ¤Ç¸«¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÍèÇ¯¡¢ÆüËÜ¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ー¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ëÊÑËÆ¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤¯¤À¤í¤¦¡£
Ê¸¡¿¥é¥¤¥¿ー¿À»³