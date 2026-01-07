¡ÒÀ¾Åìµþ¡¦ÌµÍý¿´Ãæ¤Ë¿·Å¸³«¡ÓÊì¿Æ¤È¡È¿Æ¤·¤¤¡ÉÇ¯²¼ÃËÀ¤¬µíÅá¤Ç²¿ÅÙ¤âÀÚ¤é¤ì»àË´¡Ö¤Õ¤¿¤ê¤Ï¼ê»æ¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤â¡×¶áÎÙ½»Ì±¤Ï¡ÖÊì¿Æ¤ÏÌë¤Ë²È¤ò½Ð¤ëåºÎï¤Ê¤«¤¿¡×¡Ú2025Ç¯12·î¥Ù¥¹¥Èµ»ö2°Ì¡Û¡¡
2025Ç¯12·î¡¢½¸±Ñ¼Ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÆÉ¤Þ¤ì¤¿¿Íµ¤µ»ö¥Ù¥¹¥È5¤ò¤ªÁ÷¤ê¤¹¤ë¡£Âè2°Ì¤ÏÊì»Ò4¿Í¤ÎÌµÍý¿´Ãæ¤Îµ»ö¤À¡£Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Êì¿Æ¤¬¼Ú¤ê¤Æ¤¤¤¿¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î°ì¼¼¤Ç¡¢¼ã¤¤ÃËÀ¤¬ÊÑ¤ï¤ê²Ì¤Æ¤¿»Ñ¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ò²èÁü¡ÓµíÅá¤Î¤è¤¦¤Ê¿ÏÊª¤Ç²¿ÅÙ¤âÀÚ¤é¤ì¡ÄÊì¿Æ¤È¡È¿Æ¤·¤«¤Ã¤¿¡ÉÃæ·¦¤µ¤ó¤¬»¦³²¤µ¤ì¤¿¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Î¸½¾ì¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó
¢°Ê²¼µ»öËÜÊÔ
ÅìµþÅÔ¡¦À¾Åìµþ»Ô¤Ç19Æü¡¢36ºÐ¤ÎÊì¿Æ¤¬Â©»Ò3¿Í¤ÈÌµÍý¿´Ãæ¤ò¿Þ¤í¤¦¤È¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë»ö·ï¤¬µÞÅ¸³«¤ò·Þ¤¨¤¿¡£»àË´¤·¤¿Êì¿Æ¤ÎÌ¾µÁ¤Ç¼Ú¤ê¤Æ¤¤¤¿ÅÔÆâ¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î°ì¼¼¤«¤é¡¢Êì¿Æ¤ÎÃÎ¿Í¤È¤µ¤ì¤ëÃæ·¦¿·ÂÀÏº¤µ¤ó¡Ê27¡Ë¤Î°äÂÎ¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¡£¿ÏÊª¤Ç¤Î»É¤·½ý¤äÀÚ¤ê½ý¤ÏÁ´¿È¤Ë½½¿ô¥«½ê¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Ãæ·¦¤µ¤ó¤Î¿ÈÂÎ¤Ë¤Ï½½¿ô¥«½ê¤Î»É¤·½ý¤äÀÚ¤ê½ý¤¬
Ãæ·¦¤µ¤ó¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÅìµþÅÔÎýÇÏ¶èÆîÅÄÃæ¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î°ì¼¼¤À¤Ã¤¿¡£À¾Åìµþ»Ô¤Ç¤Ï19Æü¡¢Êì¿Æ¤ÈÂ©»Ò3¿Í¤¬¼«ÂðÆâ¤ÇÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢4¿Í¤È¤â¤½¤Î¸å¡¢»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¢¤ëÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ï¡¢¡ÖÃæ·¦¤µ¤ó¤ÏÊì¿Æ¤ÎÃÎ¿Í¤Ç¡ÈÃç¤Î¤¤¤¤´ÖÊÁ¡É¤À¤Ã¤¿¡£²¿¤é¤«¤Î¸¶°ø¤ÇÊì¿Æ¤È¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£°ì²È¤Î¼«Âð¤Ç¤ÏÃæ·¦¤µ¤ó¤ÈÊì¿Æ¤Î¼ê»æ¤â¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ·¦¤µ¤ó¤Î»ö·ï¤¬µ¯¤¤¿¤¢¤È¤Ë¡¢°ì²È¿´Ãæ»ö·ï¤¬µ¯¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
Ãæ·¦¤µ¤ó¤Ïº£Ç¯3·î¤«¤é¤³¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë°ì¿Í¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö19Æü¤ËÀ¾Åìµþ¤ÇÊì¿Æ¤ÈÂ©»Ò3¿Í¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿»ö·ï¤Ç¡¢²È¤È¼ÖÆâ¤òÁÜº÷¤¹¤ë¤È¡¢Êì¿ÆÌ¾µÁ¤ÎÆîÅÄÃæ¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î·ÀÌó½ñ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£´Ø·¸Àè¤È¤·¤ÆÁÜº÷¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢22Æü¤ËÅÄÌµ½ð¤ÎÁÜºº°÷¤¬ÁÜº÷º¹¤·²¡¤µ¤¨¾õ¤ò»ý¤Ã¤ÆÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¥Æー¥×¤ÇÌÜÄ¥¤ê¤µ¤ì¤¿¿²¼¼¤Î¥¯¥íー¥¼¥Ã¥ÈÆâ¤ÇÃËÀ¤òÈ¯¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¸á¸å7»þ50Ê¬¡¢Î×¾ì¤·¤¿µßµÞÂâ°÷¤¬¼Ò²ñ»à¡Ê¿ÈÂÎ¤Î¾õÂÖ¤«¤éÃ¯¤¬¸«¤Æ¤âË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¡Ë¤ÈÇ§Äê¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¸½ºß¡¢»ÊË¡²òË¶¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ãæ·¦¤µ¤ó¤Î¿ÈÂÎ¤Ë¤Ï½½¿ô¥«½ê¤Î»É¤·½ý¤äÀÚ¤ê½ý¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢Ê¢Éô¡¢º¸ÂçÂÜ¡Ê¤À¤¤¤¿¤¤¡ËÉô¡¢±¦¸ªÇØÉô¡¢±¦¿Í¤µ¤·»Ø¤ÎÉÕ¤±º¬¤Î4¥«½ê¤Î½ý¤¬¿¼¤¤¤Ç¤¹¡£°äÂÎ¤ÏÉåÇÔ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°¤Î¥½¥Õ¥¡¤Î¾å¤«¤éµíÅá¤È¸«¤é¤ì¤ë¿ÏÊª¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¼Ò²ñÉôµ¼Ô¡Ë
À¾Åìµþ»Ô¤Çµ¯¤¤¿ÌµÍý¿´Ãæ¤È¤ß¤é¤ì¤ë»ö·ï¤ÈÎýÇÏ¶è¤Ç¤Î»ö·ï¤Ç¤Ï¡¢Âè»°¼Ô¤Î´ØÍ¿¤òµ¿¤ï¤»¤ë¾ÚÀ×¤Ï¤Ê¤¤¡£¤È¤â¤ËÉô²°¤Ï´°Á´¤Ê»Ü¾û¾õÂÖ¤Ç¤¢¤ê¡¢Ã¯¤«¤¬Æ¨Áö¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤â¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
½¬»ú¤¬ÆÀ°Õ¤À¤Ã¤¿Ãæ·¦¤µ¤ó¤Ï¡ÖÍ¥¤·¤¤°õ¾Ý¡×
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î½»¿Í¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤ÎÉô²°¤¬1LDK¤Ç¡¢²ÈÄÂ¤Ï11Ëü±ßÁ°¸å¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö»ä¤¿¤Á¤Î¤è¤¦¤Ë°ìÀ¤ÂÓ¤Ç½»¤à¤³¤È¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢°ì¿ÍÊë¤é¤·¤À¤È»×¤ï¤ì¤ë¿Í¤â¤Á¤é¤Û¤é¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤Ë¤«¤¯¡¢ËÉ²»¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ÆÎÙ¼¼¤ÎÀ¼¤Ê¤ó¤Æ°ìÀÚÊ¹¤³¤¨¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤â¿ôÇ¯¤³¤³¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÎÙ¤Î¿Í¤¬¤É¤¦¤¤¤¦Ì¾Á°¤«¤¹¤éÊ¬¤«¤é¤Ê¤¯¡¢²óÍ÷ÈÄ¤È¤«¤Î¸òÎ®¤â°ìÀÚ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡Ê¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î½»¿Í¡Ë
ÆàÎÉ¸©½Ð¿È¤ÎÃæ·¦¤µ¤ó¤Ï¡¢Ã£É®¤Ç¡¢¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤«¤éÃÏ¸µ¤Î½¬»ú¥³¥ó¥¯ー¥ë¤Ç²¿ÅÙ¤âÆþ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¿ôÇ¯Á°¤«¤éÃæ·¦¤µ¤ó¤¬½»¤à¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÇÛÃ£¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÃËÀÇÛÃ£°÷¤Ï¡¢¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤¤É½¾ð¤Ç¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡ÖÌµ¸À¤Ç¥¤¥ó¥¿ー¥Û¥ó¤òÀÚ¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÃËÀ¤ÏÉ¬¤º±þÅú¤·¤Æ¤¯¤ì¡¢¡Ø¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡Ù¤Î°ì¸À¤¬¤¢¤ê¡¢Í¥¤·¤¤°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ä¤âÍî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤Î¸ýÄ´¤Ç¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë²ÙÊª¤òÆÏ¤±¤¿¤Î¤Ï1¥õ·î¤Û¤ÉÁ°¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£½µ¤Ë1²ó¡¢¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢ÍøÍÑÉÑÅÙ¤¬°ìÈÖ¹â¤«¤Ã¤¿²È¤Ç¤¹¡£
½÷À¤ÎÀ¼¤Ï°ìÀÚÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ÃËÀ¤Î²ÙÊª¤ÏÂç¤¤¤¤È¤¤â¤¢¤ì¤Ð¾®¤µ¤¤¤È¤¤â¤¢¤êÁ´Éô¤Ð¤é¤Ð¤é¤Ç¤¹¡£»þ¤Ë¤ÏÂç¤¤¯¤Æ½Å¤¿¤¤ÃÊ¥Üー¥ë¥±ー¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¼Ò²ñÉôµ¼Ô¤Ë¤è¤ë¤ÈÃæ·¦¤µ¤ó¤ÈÊì¿Æ¤Ï¿ôÇ¯Á°¤ËÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿Ãç¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÉ×ÉØ°ì½ï¤Î»Ñ¤Ï¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡×
19Æü¤Ëµ¯¤¤¿¡¢À¾Åìµþ»Ô¤ÎÌµÍý¿´Ãæ¤È¤ß¤é¤ì¤ë»ö·ï¤Î¸½¾ì¶áÊÕ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ó¤ÊÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£
¡Ö»Å»ö¤«¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Êì¿Æ¤¬Ä«¡¢¼Ö¤Ç½Ð¤«¤±¤ë¤Î¤ò²¿ÅÙ¤«¸«¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£1½µ´ÖÁ°¤â¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ø¤ª¤Ï¤è¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¤Á¤ã¤ó¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÊý¤Ç¤¹¤è¡£
¥Ñ¥Ã¤È¸«¤ÏÈþ¿Í¤Ç¡¢Áé¤»¤Æ¤¤¤Æ¡¢3»ù¤Î¥Þ¥Þ¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£ÇÉ¼ê¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£²ÈÂ²Ãç¤â°¤¯¤Ï¸«¤¨¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Ã¶Æá¤µ¤ó¤ä±ü¤µ¤ó¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ª»Ò¤µ¤ó¤òÏ¢¤ì¤Æ½Ð¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡£É×ÉØ°ì½ï¤Î»Ñ¤Ï¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ÉÔÃç¤Ê°õ¾Ý¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¡Ê¶áÎÙ½»Ì±¡¦½÷À¡Ë
¶áÎÙ½»Ì±¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢ÃÏÌ£¤Ê°õ¾Ý¤À¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤¹¿Í¤â¤¤¤¿¡£
¡Ö»ö·ï¤ÏÊóÆ»¤ÇÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÀµÄ¾¶Ã¤¤ò±£¤»¤Þ¤»¤ó¡£É×ÉØ°ì½ï¤Î»Ñ¤Ï¸«¤¿¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÊÌ¡¹¤Ë¤Ï¸«¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£±ü¤µ¤ó¤Ï¤Û¤Ã¤½¤ê¤·¤Æ¼ã¤¯¸«¤¨¤ë¡¢ÉáÄÌ¤ÎÊý¤Ç¤¹¤è¡£¥®¥ã¥ë¥Þ¥Þ¤È¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤É¤Á¤é¤«¤È¸À¤¨¤ÐÃÏÌ£¤Ê´¶¤¸¡£·ÝÇ½¿Í¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ÃÏÌ£¤À¤±¤É¤¤ì¤¤¤Ê°õ¾Ý¤Ç¤·¤¿¡£
»Å»ö¤¬Ìë¶Ð¤Ê¤Î¤«¡¢Ìë¤Ë½Ð¤ÆÄ«Ìá¤Ã¤Æ¤¯¤ë´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤Í¡£Â¾¤Î²È¤È¤Î¶á½ê¥È¥é¥Ö¥ë¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢ËÜÅö¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¶áÎÙ½»Ì±¡¦ÃËÀ¡Ë
¿·ÃÛ¸Í·ú¤Æ¤Ç¡¢ºÊ¤È£³¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò¼º¤Ã¤¿É×¤Ï»ö·ï¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿µ¿¤¤¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖØÞØ¬¤·¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£·Ù»ëÄ£¤Ï2¤Ä¤Î»ö·ï¤Î´Ø¤ï¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Ãæ·¦¤µ¤ó¤Î°äÂÎ¤ÎÉåÇÔ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤êÁÜºº¤ÏÆñ¹Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿½¸±Ñ¼Ò¥ª¥ó¥é¥¤¥óÊÔ½¸Éô¥Ë¥åー¥¹ÈÉ