秋葉原の「カレーは飲み物。」へ行ってきた！ 選べる“無料トッピング”3種が嬉しいカレーライスを食レポ

今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『琴葉姉妹の大阪を食べようPart71「カレーは飲み物。」』というシャルさんの動画です。

秋葉原にあるカレー屋さん「カレーは飲み物。」へ来た料理動画投稿者のシャルさん。カレーの食レポ動画も多数投稿しているシャルさんは、都内に4店舗あるこちらのお店の池袋本店へも行ったことがあるそうです。

池袋本店では黒い肉カレーを食べたので、今度は赤のカレーを頼むことにしました。

メニューには有料のトッピングがありますが、「このお店で一番楽しいところは無料トッピング」とのこと。カレーを頼むと3種類選べるのだとか。シャルさんはらっきょうとフライドオニオンとコーンを選択しました。

奥様の選んだ黒カレーが先に来ました。トッピングは味玉と福神漬けとポテトサラダです。選べるトッピングのおかげで、オーダーメイドしたカレーが届いたみたいな気分になって嬉しいそう。

赤のカレーはライスとトッピングを別で提供するスタイル。カレーは升酒のように、器からあふれんばかりに注がれていました。持ち手も付いていますし、まさに「飲み物」というビジュアルです。

食べたシャルさんは「うん辛美味い」。爽やかなトマトベースのスパイスカレーという趣きで、酸味と旨味のバランスがいいそう。スパイスが強すぎなくて万人受けしそうな味わいだとか。ただしそれなりに辛いので、辛い物が苦手なシャルさんはヒィヒィ言いながら食べたそうです。

トッピングが味変になって飽きずにパクパク食べられたのも良かったとのこと。

黒カレーの方はヘビーな美味しさ。チャツネやマスカルポーネを使用している欧風カレーで、ドッシリ感がありました。こちらはわりと甘味もあるとのことです。

並盛でもトッピング込みだとそこそこボリュームがあるという「カレーは飲み物。」のカレーライス。スプーンが大きめなところに、バクバク食べて欲しいという店主の思いが伝わってきたそうです。

いずれも美味しそうな赤と黒のカレーライス。詳細に興味を持たれた方はぜひ動画をご覧ください。動画ではオマケとして今回の旅行で宿泊した千葉のスーパーホテルの朝食を紹介しています。

