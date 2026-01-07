西郷真央の“秘密兵器”が正式パートナーに！ ジュニア時代から愛用する『ZEROFITインスパイラルグローブ』のイオンスポーツと契約
米国女子ツアーのメジャー覇者、西郷真央が新たな武器……というより、長年連れ添った“相棒”と正式契約を結んだ。高機能ベースレイヤーブランド「ZEROFIT」を展開するイオンスポーツは、西郷とスポンサー契約を締結したと発表。西郷がプロ転向前から使い続けてきた『インスパイラルグローブ』が、正式に彼女の戦いをサポートすることになった。
【画像】西郷の他、片山晋呉も惚れ込むZEROFIT『インスパイラルグローブ』の詳細
■「濡れるほど滑らない」 累計166万枚超の信頼 西郷とインスパイラルグローブの絆は深い。単なる契約選手としてではなく、ジュニア時代から数ある選択肢の中で自ら選び、雨の日も風の日も、そして米国女子メジャー「シェブロン選手権」制覇の舞台でも、その手には常にこのグローブがあった。
同製品は、独自の極薄生地により「水分を含むことでグリップ力が高まる」という特異な性質を持つ。雨や汗を味方にする圧倒的なグリップ性能が、シビアなセッティングで戦うトッププロの信頼を勝ち得た形だ。 ■「世界で戦う上でもとても心強い」 今回の契約に際し、西郷は並々ならぬ愛着をコメントに寄せている。
「このたび、イオンスポーツの『ゴルフグローブ（ZEROFIT INSPIRAL GLOVES）』にスポンサー契約という形でサポートいただくことになり大変嬉しく思っています。またインスパイラルグローブは、ジュニア時代から使い続けてきている信頼し一緒に戦い続けてきた愛用グローブです。今回のサポートは、世界で戦う上でもとても心強いと感じました。インスパイラルグローブとともに世界No.1のゴルファーを目指し努力と挑戦を続けていきます」 2025年にメジャータイトルを手にし、さらなる高みを目指す西郷。使い慣れた“最強の素手”を武器に、世界NO.1への階段を駆け上がる。
