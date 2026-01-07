SKE48の元メンバーでタレントの松井珠理奈（28）と男性ユニット「BOYS AND MEN」の辻本達規（34）が7日、都内のホテルで結婚会見を開いた。冒頭「名古屋から全国に向けて、皆さんに元気をお届けできるよう」と意気込んだ松井。正月早々、名古屋ゆかりの著名人から幸せな報告が相次いだ。

2人は2014年に出会い、数年後に再会して急接近。約3年の交際を経て結婚を決めた。婚姻届はこの日、松井の地元・春日井市に提出した。

松井は会見の冒頭で「2人とも東海地方出身ということもあります。名古屋から全国に向けて、皆さんに元気をお届けできるように頑張っていきたいなと思っております」とあいさつした。

松井は1997年（平9）3月8日生まれ、愛知県出身の28歳。08年、SKE48に1期生として加入。18年の選抜総選挙で初の1位を獲得。21年に卒業。現在は地元・春日井市の広報大使を務めている。

辻本は1991年（平3）5月17日生まれ、岐阜県出身の34歳。2010年に結成した「BOYS AND MEN」ではメンバーカラーは赤。岐阜県羽島市広報大使やスカパー！ドラゴンズの中日ドラゴンズ応援団長を務め、中京テレビ「あさドレ♪」にレギュラー出演している。

6日には名古屋テレビ放送（メ〜テレ）の尾形杏奈アナウンサー（26）と中大OBの陸上・吉居大和（23＝トヨタ自動車）が結婚したことを同局アナウンサー公式Xが発表。出会いは母校・中大だったと明かした。

人気アナと箱根駅伝のスターの結婚に地元からは喜びの声が。7日の「ドデスカ！」（月〜金前6・00）に生出演した尾形アナは改めて結婚報告。出演者のスピードワゴン・井戸田潤らから祝福を受けた。

尾形アナは1999年（平11）5月4日生まれ、福島県出身。中大卒業後、23年にメ〜テレに入社。現在は朝の情報番組「ドデスカ！」（月〜金）、「メ〜ロメロ！アンバサダー」、「大学駅伝」と人気番組を担当している。

吉居は2002年（平14）2月14日生まれ、愛知県出身。トヨタ自動車で活躍した父・誠さんの影響で小学3年時に陸上を始める。田原東部中3年時に全中出場。仙台育英高では3年連続全国高校駅伝出場。中大では箱根で1年3区15位、2年1区区間新で金栗四三杯獲得、3年2区区間賞。卒業後はトヨタ自動車に入社。