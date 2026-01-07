第1子、第2子となる双子の男女を出産したフリーアナウンサー高橋茉奈（33）が7日までにインスタグラムを更新。子どもたちが無事に退院したことを報告した。

高橋アナは昨年12月19日の投稿で「12月15日、無事に双子の男女を出産致しました。双子は念のためNICUに入っていますが、母子共に健康です。日本の人口が2人増えたよ！（笑）」と報告していた。

今回の投稿で「無事に退院致しました！！母子共に健康です」と病院の前で撮った家族ショットを公開。「たくさんの方に支えられてここまで来られました 皆様いつもお力添え頂きありがとうございます」と感謝を述べつつ続けた。

「そしてこの病院の門を何度くぐったことか…計5回入院しましたからねーーー 妊娠悪阻、切迫流産疑い、切迫早産疑い、切迫早産疑いその2、結びに帝王切開！」と振り返り、「双子妊娠は心配ごとが絶えないので、先生方がいつも丁寧に診診察してくれて万が一が無いように判断してくださいました 全ての入院が非常に意味があるものだった…！そして生命保険よありがとう！行政補助もありがとう笑」とつづった。

高橋アナは21年11月に一般男性との結婚を所属事務所ホリプロの公式サイトで発表した。