1児の母・木村文乃、子ども用朝食プレート披露「工夫がすごい」「見習いたい」の声
【モデルプレス＝2026/01/07】女優の木村文乃が1月6日、自身のInstagramストーリーズを更新。子どものために用意したご飯を公開し、話題を呼んでいる。
◆木村文乃、工夫を凝らした子ども用ご飯を公開
木村は「おはよう御座います」とコメントし、可愛らしいプレートに盛り付けられた子ども用ご飯を披露。 「青のりしらす焼おにぎり」「豚バラ大根」「胡瓜と納豆の和え物」「黒舞茸と人参のおみそ汁」と献立を紹介。続けて、「昨日の朝ごはんは 長距離移動もあるため 朝食食べなかったとしても 車で食べられるように 焼きおにぎりに」と説明。「案の定食べなくて持って行ったけど 案の定お昼にも食べてくれませんでした 想定内だから全然悔しくないし」と、育児に奮闘する日常を綴っている。
◆木村文乃の投稿に反響
この投稿には「ちっちゃい焼きおにぎりが可愛い」「愛情たっぷり」「尊敬する」「センス抜群」「いつも工夫がすごい」「美味しそう」「見習いたい」といったコメントが寄せられている。
木村は2016年に一般男性と結婚し、2019年に離婚を発表。2023年3月に一般男性との再婚、同年7月に第1子の出産を報告した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】