昨年、芸能活動を再開した元KAT-TUNの中丸雄一（42）が注目されている。もっとも、そこにはかつての好青年キャラはなく、毒舌キャラとして……再起の道はあるのか。

12月17日放送の「あちこちオードリー」（テレビ東京）は“2025年いろいろあった皆さん”と題し、“引用発言”で炎上を招いたお笑いコンビのニューヨークと共に出演したのが中丸だった。まず、オードリーの若林正恭が中丸に振った。

若林：最近ですよね、お仕事、戻ってらっしゃったのは？

中丸：そうですね。厳密には1年くらい前。まあ半年くらい前からは始めてるんですけど、いかんせんテレビがダメ！ 全然ダメ！

若林：地上波？

中丸：はい、地上波。それ以外の仕事は1年くらい前から再開はできるもんなんですよ。紙媒体とかYouTubeとか、イベントとかもそうですけど、テレビ全然ダメです！

もちろんこの番組は地上波の放送であり、テレ東は立派な東京のキー局である。中丸はようやく地上波テレビに復帰を果たしたのだが、その場でこの発言である。民放プロデューサーは言う。

「かつての好青年キャラではなく、毒舌も吐くダークキャラ、ぶっちゃけキャラを手探り中のようです。番組では自分を引き合いにして『“その日”っていうのは、ある日突然来ますから、気をつけたほうがいいですよ』とまで言っていました」

中丸に“その日”が訪れたのは2024年8月のことだった。女子大生とホテルで密会していたことを「週刊文春」に報じられ、芸能活動の謹慎を発表した。

俺のせいではない

昨年1月には活動再開を発表したものの、なかなかその姿を見かけることはなかった。一方で、彼がメンバーを務めるKAT-TUNは3月31日、この日をもって解散することを発表した。11月8日に解散後ラストライブが行われたばかりだ。

「そんな中、中丸は昨年9月から因縁の『週刊文春』でコラムの連載をスタートすると、風向きが変わってきました」

10月からは「5時に夢中！」（TOKYO MX）の水曜コメンテーターに就任し、念願の地上波への復帰を叶えた。さらに、11月25日には「相席食堂」（朝日放送テレビ）に出演した。

「『相席食堂』は関東地区ではレギュラー放送されていませんが、関西の準キー局の番組です。中丸はVTRのオープニングで首から下が砂浜に埋まった状態で登場し、MCの千鳥からも『覚悟が見えます』とイジられていました。さらに、12月3日放送の『5時に夢中！』では“日常生活で口が悪くなる瞬間”をテーマにトークが進められたのですが、そこで彼は『危ない運転してる車をチラっと見たら、あ、ババアだなって時はある』と発言し、ネットでも騒がれることになったのです」

それまでの好青年キャラとは明らかに変わっているのだから、ショックを受けたファンもいたようだ。

「11月のKAT-TUNのラストライブを終えて、吹っ切れたのかもしれません。続く『あちこちオードリー』では、KAT-TUNの解散についての発言も批判を呼びました」

中丸：声を大にして言いたいですよね。（解散は）俺のせいではないんですよ！

「シューイチ」復帰が難しい理由

「好青年キャラが強かっただけに、想像以上に世間の風当たりが強く、以前のキャラでは復活できないところまで追い込まれたのかもしれません。そのため“やらかしアイドル”“しくじりタレント”として再起の道を探っているように思います。共演者にイジられたり叩かれたりすることで、ギャップを面白がってもらいうスタンスを模索しているのではないでしょうか」

“その日”以前、中丸がレギュラーを務めていた番組は、「家事ヤロウ！」（テレビ朝日）、「朝だ！生です旅サラダ」（テレ朝／朝日放送テレビ制作）、「シューイチ」（日本テレビ）と3本あった。

ところが、「家事ヤロウ！」は番組自体がすでになく、「旅サラダ」はMCだった神田正輝が卒業し、新たなメンバーで番組が進められている。残る「シューイチ」は、のちに妻となった笹崎里菜アナと中丸が出会った番組としても知られる。KAT-TUNのラストライブにはMCの中山秀征はじめスタッフなども駆けつけたと報じられている。「シューイチ」なら復帰の目もあるかもしれない。

「確かに復帰の道が残っていそうですが、そんなに簡単ではないようです。『シューイチ』は昨年4月から土曜の放送が始まって“シューニ”となりましたが、視聴率も軌道に乗っています。日曜日の放送も放送時間が30分被るTBSの『サンデージャポン』といい勝負になっています。せっかく数字がいいところなので、中丸復帰をためらうスタッフもいるのでしょう」

さらに、日テレの事情もある。

「日テレには国分太一問題がまだくすぶっています。もし今、中丸を復帰させれば、中丸は良くて、なぜ国分はダメなのか、という批判が燃えさかるでしょう。そこまでして彼を復帰させようというスタッフはいないと思います」

そうした動きを察したのか、フリーになった妻の笹崎アナは昨年12月16日発売の写真週刊誌「FLASH」で、表紙と巻頭10ページを“初の撮り下ろしグラビア”で飾った。

「どうでしょうね。彼女はタレント業に前のめりではないと思いますが、テレビなどメディアから声がかかれば喜んで出演するでしょう。もっとも、今の芸能界に笹崎アナが入れそうな枠はありません。中丸との夫婦共演を解禁するのが近道かもしれません」

