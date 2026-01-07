昨年末、知人男性との再婚、妊娠を発表した福原愛（37）。かつては批判的に見られることも少なくなかった「アラフォー女性×年下男性」という組み合わせが、昨今変わりつつある、とライターの冨士海ネコ氏は指摘する。

＊＊＊

【写真を見る】元夫との「キス61連発」も……。「福原愛」の幸せの絶頂から訴訟沙汰になるまでのフォトストーリー

「アラフォー女性×年下男性」、しかも、「できちゃった婚」。

ほんの数年前まで、この組み合わせは祝福よりも眉をひそめられることの方が多かったのではないだろうか。女性は「焦っている」、年下男性は「いずれ目移りする」。そんな決め付けが、半ば自動的にセットで語られてきたからだ。

しかし、昨年年下の知人男性との再婚と妊娠を発表した福原愛さんのニュースは、その空気をあっさりと裏切った。不倫疑惑や親権を巡る裁判後、身を潜めるようにしていたはずの愛ちゃんの「幸せ宣言」に、世間は動揺を隠せないでいる。

福原 愛

20代までの愛ちゃんといえば、「泣き虫」「愛ちゃん」という愛称に象徴される、常に国民から「見守られて」きた存在だった。期待のアスリートとして自身に集まる視線を、当たり前のようにして育った自意識は、時に過剰に映ることもあったのではないか。

例えば、年下の有名テニス選手と写真が撮られた20歳の時。報道陣の前に一人で現れ、頭を下げた時の憔悴し切った表情が忘れられない。あるいは、2016年のリオ五輪で団体戦を落とし、「わたしの責任」と悲痛な表情で語ったこと。その時重ね付けしていたキラキラのヘアピンやアクセサリーも話題となり、総額は50万円、後の夫となる当時の交際相手からの贈り物と報じられた。しかしそれほどラブラブだったはずの相手と結婚後、別の男性との「お泊まりデート」が発覚。すると愛ちゃんは会見でもなくSNSでもなく、直筆での謝罪文を発表した。適度にスルーするということができず、常に「世間」の目に正面から向き合おうとする人なのだろう。

恋愛で謝り、オリンピックで謝り、不倫疑惑で謝ってきた愛ちゃん。しかし再婚と妊娠を発表した今の彼女は、明らかに別のフェーズにいる。世間の目にさらされる経験を重ねてきた愛ちゃんは、「どう見られるか」より「どう生きたいか」に重心を移したのではないか。大きくなったお腹に手を添えほほ笑む写真に、母性というより「見よ、これが世界クラスのアスリートだ」という気迫を感じたのは私だけではないだろう。

高齢出産や結婚の経緯を気にしている素振りさえない。あれだけいざこざが報道されて、ふつうの神経だったらメディアの前に出てこられない。そんな声も多い。けれども、世界的アスリートはふつうの神経では務まらない。「正式な交際は離婚後」「結婚はしなくてもいいと思っていたが相手のご両親が勧めてくれて」「今年の初夏に結婚して妊娠が発覚」……正式じゃない交際って？ 台湾にいるお子さんたちとは？ あれ、だいぶお腹大きくない？ 気になるポイントはいろいろあるが、愛ちゃんがあまりに堂々と語るので言葉を飲み込んでしまうのだ。

冨永愛も妊娠を発表 古閑美保、真木よう子……「年下男性がぞっこん」という新しいリアリティー

愛ちゃんの再婚で思い出したのが、プロゴルファーの古閑美保選手である。古閑選手も一昨年、42歳での「できちゃった再婚」が報じられた。再婚相手は元夫の親友といわれた7歳年下の男性プロゴルファー。愛ちゃんと同じく、不倫疑惑がかけられていた相手との再婚には、世間は冷ややかなまなざしを向けた。

現役時代は華やかなルックスと明るいキャラでお茶の間を魅了してきた古閑選手。それだけに不倫報道は相当なイメージダウンとなったが、古閑選手自身は「子どもがずっと欲しかった」とイベントで語るなど今も卑屈さは見せない。報道時もYouTubeチャンネルを慌てて削除したお相手に比べ、特に反論もせず、堂々としていたのが印象的だった。

古閑選手も愛ちゃんも、トップアスリートとして勝負の世界で生きてきた。勝つために何を捨て、何を選ぶかを自分で決めてきた人たちだ。だからこそ、恋愛や出産についても「正解」を外から借りない。この決断の早さと覚悟の強さは、アスリートならではの資質でもある。そしてそれは、年下男性にとって極めて魅力的に映るのだろう。

それはアスリートに限らない。愛ちゃん、といえば今年43歳を迎えた冨永愛さんも妊娠を発表した。今も世界で活躍するモデルであり、事務所社長でもあるパワフルな冨永さんのお相手は8歳年下の俳優。前夫との間にすでに20歳になる息子さんもいるが、妊娠を祝福しているという。なお、再婚するかどうかは公表されていない。

また冨永さんと同い年の女優・真木よう子さんも、16歳下の事実婚の相手との間に子どもを授かり、12月下旬に出産したことをYouTubeで発表した。前夫との間には16歳の娘さんもおり、育児を手伝ってくれているという。親族の経営する事務所の稼ぎ頭として女優業を続けている真木さんだが、しばしば奔放過ぎる発言で物議を醸すことも。でも炎上した時、パートナーが真木さんに代わって世間に反論することもあった。

かつては「年上女性が年下男性を絡め取った」という物語が好まれたもの。しかし今は逆だ。人生経験も覚悟もある女性の落ち着きに、男性が安心し引かれているように思える。

「年の差カップル」は今や男性だけの“栄誉”にあらず 結婚しない、縛られない、謝らない令和の女性たち

「アラフォーでできちゃった婚は恥ずかしい」「年下男性とは長続きしない」。そんな言葉が当たり前だった時代は、静かに終わりつつある。少子化の世の中ということもあって、高齢出産に対する意識も以前ほどに否定的ではない。医療技術の進歩やライフコースの多様化もあり、「若い方がいいに越したことはないと分かっているけど、産めるのなら産みたいよね」という理解も広がっている。

かつて、「一回りも下の女性とできちゃった婚」は、成功した男性タレントの“栄誉”だった。だが今、それは女性の側に移っている。年上で、有名で、売れっ子で、堂々としている女性たちが、「人生の続きをどう生きるか」を軽やかに更新しているのだ。

昨年に第1子を出産した趣里さんは、夫の三山凌輝さんの9歳上。また7歳下の男性とのデートが報じられた長谷川京子さん、14歳下の男性との買物姿を撮られた黒木メイサさんなど、女性側が年上の年の差カップルが続々と生まれている。女性側が精神的にも経済的にも自立しているだけでなく、結婚歴があり子どももいるため、「もう若くないし」「早く結婚しなきゃ」といった卑屈さや焦りもにじまない。

令和の年下男性にとって魅力的なのは、「守ってあげたい女性」ではないのだろう。卓球のダブルスさながらに、キツいときには自分の前に出てきて打ち返してくれるような女性が求められている。「泣かない」「申し訳なさそうにしない」女性へと進化を遂げ、余裕のほほ笑みを浮かべる愛ちゃんに、サー……すが！とうなってしまったのは、私だけではないに違いない。

冨士海ネコ（ライター）

デイリー新潮編集部