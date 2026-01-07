グラビア評論家の徳重龍徳が、2026年にグラビアでの活躍が期待される美女たちを紹介する年始企画。今回取材したのは昨年12月11日、ファースト写真集「ちょうどいい。」（ワン・パブリッシング）を発売した松本日向（25）。元HKT48でグラビアでも活躍する彼女は現在、趣味のボートレース好きが高じて現在JLCのオフィシャルサポーターを務めるなど、ボートレース関連の仕事で注目を浴びている。全国24場も制覇し“ボートレース場の女神”と呼ばれる彼女にボートレースにハマったきっかけから、おすすめのボートレース場、さらに2026年に行う驚きの挑戦について聞いた。

――松本さんといえば、趣味がボートレースで全国24場も制覇。現在は“ボートレース場の女神”と呼ばれ、ボートレース関連の仕事も増えています。

イチオシは浜名湖ボートレース場。「食べ物だったら、平和島名物の『ニコライ』がおすすめです」

松本：HKT48の時はバラエティー担当のような感じで、話すことも好きなのでバラエティー番組に出たいと思っていました。あと女優業にも興味があったんですけど、上京して半年くらい仕事がなかなか決まらなくて「やばい」「これじゃ生活できなくなっちゃう」と思って。

初めはHKT48時代よりも給料は上がるだろうと思っていたんですよ。でもそうなって初めて、今まで本当にスタッフさんにも守られていて、給料とかも年俸制だから下がることもなく、世間知らずだったんだなっていうのをすごい痛感しました。

それで今のマネージャーさんと食事した時に「私、めっちゃお金に困っていて、アルバイトも探しているぐらいなんです。どうすればいいですか？」と話すと「なんか好きなことないの？」って聞かれて。

それで「ボートレースぐらいしか好きなことないです」って言ったら、すぐにボートレース専門チャンネル「JLC」のオフィシャルサポーターのお仕事が決まったんです。

――すぐ決まるのはすごいですね。

松本：私、ボートレースがめちゃくちゃ好きなので、ちゃんと好きというのが伝わったのだと思います。提案していただいた時にすぐに決まったんですよ。そこからボートレースのお仕事が増えていきました。家族がボートレースが大好きだったので、私も小さい頃からボートレース場に連れて行ってもらったり、英才教育を受けていたんです。なので母には超感謝しています。

「あ、元HKTの子だったんだね」

――ボートレースの仕事が増えたことで、ファン層も変わったのではないですか。

松本：半分以上変わったかもしれない。HKT48時代から推してくれている方ももちろんいるんですけど、たぶん競艇で私のファンになってくれた方の方が多いんじゃないかなって思います。

なので、ボートレースのイメージはめっちゃついたなとは思います。もともと「元HKT48」ではない、新しいイメージを作りたいと思っていたので、それがボートレースになったのはすごく嬉しいです。

――松本さんがHKT48だったことを知らないファンも増えてきたんじゃないですか。

松本：もうめちゃくちゃいます。番組に出るときに紹介で「元HKT48」と出るんですけど、それを見て「あ、元HKTの子だったんだね」と後から知る人の方が多いかもしれないです。

――ボートレースが好きなアイドルでは、松本さん以外でも元AKB48の福留光帆さん、「=LOVE」の郄松瞳さんと少しずつ増えてきています。ライバルとして見ていますか？

松本：ボートレースファンの方からも「ライバルだよね」と言われるんですけど、福留ちゃんとは共演もしているし仲良しです。でも、そういう有名な方たちがボートレースを好きだと言ってくれたら、ボートレース自体の認知度も高まるからいいことだなと思っています。私も頑張ってボートレースの仕事をすれば、一緒に波に乗っかっていけますし。

“女神”おすすめのボートレース場は

――松本さんはボートレースの全24場を制覇していますが、おすすめのボートレース場はどこですか。

松本：一番印象的に残っているのは浜名湖ボートレース場です。プライベートでも行っていたんですけれど、とにかく水面が広くて、めっちゃ綺麗なんですよ。食べ物だったら、平和島名物の「ニコライ」がおすすめです。もつ煮込みと白ごはんがついているセットなんですけれど、もつ煮込みをごはんにぶっかけて食べるとめちゃくちゃ美味しくて。2分で完食しました（笑）。

――ちなみに今一押しのレーサーは誰なんですか？

松本：池田浩二さんですね。最高峰のSGでたくさん優勝もしている愛知県のレジェンドレーサーなんです。もともと知っていたんですが、最近はレースを見ていて「池田さんやっぱり天才すぎる」って思うことが増えてきて、今一番池田さんを信頼しています。池田さんが出ていたら、もう絶対アタマに持ってきます。

「4万舟」当てて買ったもの

――今まで一番取れた舟券はどのくらいですか。

松本：オッズで言ったら4万舟（400倍）です。取った時はめちゃくちゃ興奮しました。ただ勝ったお金ってなんだか使えないんですよ。また舟券に使っちゃって。だから、この間6万円当たった時はすぐ使おうと思って、ニトリで5万円ぐらいの掛け布団を買いました（笑）。

――関係者も松本さんみたいな若い女性がボートレースが好きだというのは喜んでくれるのではないですか。

松本：ボートレースを知らない皆さんって、まだどうしても歯の抜けたおじさんたちがやっているというイメージだと思うんですけれど、今はボートレース場も建て替えてめちゃくちゃ綺麗になっていますし、イケメンの若い選手を撮影するために長いレンズを持ってきて撮影するカメコみたいな若い女性ファンもいます。そういう方はレースの予想はしないけれどタオルを持ってきて選手を応援しているんですよ。

――ボートレースも変わってきているのですね。最後に2026年にやりたいことを教えてください。

松本：この3年間は占いで「空亡」といって、何をしても芽が出ない停滞の時期だったんですよ。ただ2026年からはめっちゃ運気が爆上がりするんです。なので、新しい挑戦を始めたいなと思っています。

実は今、アイドルに関するお仕事を考えています。今も移動中は何をするにしてもアイドルの曲しか聴かないくらいですし「FRUITS ZIPPER」にはHKT48で同期だった月足天音がいるので、初期からずっとライブを見ているんです。

HKT48を辞めたことで逆に「私はアイドルがやっぱり好きだ」と強く思ったんです。私自身が出役なのか、プロデューサーなのかはまだ決まっていないんですけれど、何らかの形でアイドルに関わる仕事をみなさんに今年はご報告できると思います。私自身も今年はなにか始めたいなと思っているので、ぜひ楽しみにしていてください！

＊＊＊

徳重龍徳（とくしげ・たつのり）

ライター。グラビア評論家。ウェブメディアウォッチャー。大学卒業後、東京スポーツ新聞社に入社。記者として年間100日以上グラビアアイドルを取材。2016年にウェブメディアに移籍し、著名人のインタビューを担当した。その後、テレビ局のオウンドメディア編集長を経て、現在はフリーライターとして雑誌、ウェブで記事を執筆している。著書に日本初のグラビアガイドブック「一度は見たい！ アイドル＆グラビア名作写真集ガイド」（玄光社）。noteでマガジンを連載中 X:@tatsunoritoku

デイリー新潮編集部