グラビア評論家の徳重龍徳が、2026年にグラビアでの活躍が期待される美女たちを紹介する年始企画。今回取材したのは昨年12月11日、ファースト写真集「ちょうどいい。」（ワン・パブリッシング）を発売した松本日向（25）。元HKT48の彼女は現在、各雑誌のグラビアではアイドル時代と一変した大人のグラビアで人気となっており、さらにボートレース好きタレントとしても注目を浴びる。前編ではHKT48時代のエピソードからグラビアの話、さらに写真集についても語ってくれた。

――松本さんは現在グラビア、さらにボートレース好きアイドルとして知られています。そもそもHKT48にはいつ加入したんですか。

「日向ちゃんがいたらちょうどいいよね」という言葉に感化されたという

松本：HKTは2016年に4期生として加入しました。同期には「FRUITS ZIPPER」の月足天音や、今年卒業した地頭江音々。今はSejuにいる宮崎想乃とか、武田智加が同期です。現役だったら豊永阿紀がいます。

――アイドルはそもそもどうしてなろうと思ったんですか？

松本：小学生の時からAKB48が大好きで、サンタさんにAKB48のDVDをお願いしたくらいなんです。ただ自分がアイドルにはなりたいとは思っていなくて。そもそもなれる人たちじゃないと考えていたんです。

中学3年生で進路を考える時期がきて、私はバスケを3年間やってきて推薦が来ていたんです。ただバスケをまた3年間やるのは厳しいなと考えていて。そんな時にHKT48のオーディションを見つけて、受けてみたんです。

大阪出身なのになぜHKTへ？

――松本さんは大阪出身ですよね。NMB48ではなく、福岡で活動するHKT48を選んだのはどうしてなんですか。

松本：NMB48もすごく好きで、NMB48が先にあったら受けていたんですけど、その頃NMB48は3年半くらいオーディションをやっていなかったんです。それでオーディションはもうないかなと思っていた時に、HKT48が2年ぶりにオーディションを開催するという告知を見つけて応募したんです。ただHKT48の一次審査に受かった2週間後には、NMB48のオーディション募集が始まったんですよ（笑）。NMB48を受ければ実家に近くてよかったんですけれど、HKT48は一次に受かっているしと思って。それでNMB48の方は受けなかったんです。

――松本さんはそのオーディションで合格します。寮とかはあったんですか。

松本：寮はなくて。だいたいHKT48の地方メンバーは家族と一緒に引っ越してくるんですよ。当時、私は15歳だったんですが、お母さんは仕事してたんで、絶対に福岡に家族で引っ越してくることはできなかったんです。寮もないので一人暮らしになってしまうのでHKT48の運営側はそれだと難しいとなったんです。そんな時に宮崎県出身の地頭江音々ちゃんも私と同じ境遇で1人で福岡に来なきゃいけなかったので、2人で住むのだったらHKT48に入っていいとなり、一緒の部屋を借りて住みました。

同期出演の「Mステ」を観て感じた悔しさ

――アイドルをやってみてどうでしたか。

松本：当初は本当に家族に会えないのが寂しいし、休みもないし、福岡に友達もいなかったんですごい厳しい、きついなっていう感じだったんですけど、今振り返れば誰もが味わえることのない貴重な時間だったなって思います。たぶんあの時間があるから今のお仕事にも繋がっていると思います。

――HKT48時代の思い出は。

松本：シングルの選抜に入れる入れないっていうのがあるんで。同棲している地頭江音々ちゃんが先に選抜に入ったんですよ。選抜に入ったメンバーはそのことを知っているんですけど、非選抜のメンバーには知らされないんですよ、基本的に。なので、音々がなんだかキャリーケースを持ってどこかに行ってるなと思ったら選抜に選ばれていて。

あとHKT48がミュージックステーションに出るとなった時に、同期の子はMステに出ているのに、私は家のテレビでそれを見ていたり。でもそのおかげで忍耐力は超ついたなって思います。負けず嫌いというか、悔しさをバネに頑張ろうって思えるので。切り替えって大事じゃないですか。だからHKT48ではすごく人間力がついたと思います。

――辞めたいとは思ってなかった？

松本：初めは3年以内に選抜に入らなかったら卒業しようと思っていました。地方から出て来ているので、ズルズルはできないと思って。ちょうど3年目の時に初めて選抜に入らせていただいて。そこからトントントンと入らせていただいてました。

選抜に選ばれる頃には、20歳になったらもう卒業しようって決めてました。次は東京に行きたいなという漠然とした夢があったし、そのためには早めに動いた方がいいなと思っていたので。ただ20歳の頃にちょうどコロナ禍になっちゃって。HKT48の活動も休止で、劇場もストップしてしまって。色々時期がずれて21歳で卒業しました。

「ちょうどいい」に込めた意味

――現在は各雑誌のグラビアでも活躍をお見かけしますが、HKT48時代からやっていたんですか。

松本：やってました。もともとグラビアは嫌いじゃないですし、卒業してからも需要があるならやりたいなという感じだったんです。一番最初は17歳ですね。ただ48グループは途中から18歳以上ではないとグラビアができないルールになったんです。なので最初は水着だったんですけど、途中からそのルールができて、急にタンクトップしかできなくなりました（笑）。

――現在のグラビアは清楚さはありつつも大人っぽい感じのものが出ていますよね。

松本：当時はアイドルらしく、明るい感じでやってました。HKT48の時は洋服を脱いだら下に水着を着てます！みたいな展開の撮影もNGだったんですよ。あとお風呂撮影もたぶんNGだったと思います。今はお風呂撮影が好きで、グラビアをすると毎回あります。

――12月11日には1st写真集「ちょうどいい。」が発売されました。変わったタイトルですが、どういう意味があるんですか。

松本：「ちょうどいい」ってネガティブな言葉にも聞こえるかもしれないですけど、私は結構ポジティブな言葉だなって思ったんです。私自身、何か飛び抜けてるものがないんですけど「日向ちゃんがいたらちょうどいいよね」と言われて。そういう存在ってすごいありがたいし、大事なことだなって思ったんです。タイトルを見て「何が？」とわからないところもいいのかなと思いました（笑）。

――写真集はずっと出したかったですか？

松本：実は初めは「出したくない」って言ってました（笑）。写真集は嬉しいんですけど、例えば女優としてドラマが決まったとか、何かイベントがあってからじゃないと話題性ないかなと思っていて。

私は前田敦子さんだったり、みるきーさん（渡辺美優紀）の写真集を買ってワクワクしていたので、写真集ってすごいものという認識があったんです。でも25歳という区切りのいい年に出すのもいいかなと思って、出させていただきました。

男性スタッフが部屋から出て行った

――撮影はベトナムで、アオザイも着たショットもあります。水着は写真集とあって攻めていますね。

松本：攻めました！ グラビアでTバックやったことなかったんですけど、今回は全部Tバックだったんで、写真集を感じました。普段こんなにお尻出すことないんで（笑）。あと手ブラも初挑戦したんですが、撮影の際に「じゃあ撮影します」と言った瞬間に男性スタッフさんがみんな部屋から出ていくのが面白かったです。

――松本さんは今、ボートレース好きアイドルとして知られていますが、週刊プレイボーイでボートレース場で水着グラビアをやったことも印象的でした。

松本：あのグラビアはボートレース場で撮りたいと私が提案したんです。それでお世話になっている多摩川ボート場で撮影させていただきました。楽しかったのでまたボートレース場で撮りたいです。

――24場すべてのボート場で撮影とかいいですね。

松本：確かに撮りたいです！ あと写真集イベントもボートレース場でやってみたいんです。ボートレースで私を知ってくれた人の中にはグラビアをやっていることを知らない人もいると思うので、違う面も知ってもらいたいです。

――2026年、グラビアでの目標を教えてください。

松本：雑誌の表紙をやりたいです。その夢を叶えるまではグラビアを続ける予定です。2025年はたくさんグラビアをやらせていただいたんですが、2026年はグラビアで自分の武器を作りたいなと思っています。

