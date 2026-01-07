打っては球団新記録の55本塁打、投げては62奪三振という驚異の活躍で2025年、ドジャースを球団史上初のワールドシリーズ2連覇に導いた大谷翔平（31）。栄光に至るまでのその全試合を現地で観戦したという奇特な芸人が選んだ、名場面と印象に残った姿とは。

＊＊＊

「大谷がいれば、来シーズン3連覇もいけます！」

そう力を込めるのは、オオタニならぬ芸人の「ミニタニ」（49）。身長159センチ。22年から大谷の全試合をその目で見た異色の男だ。

野茂英雄投手の姿に感銘を受け、06年に渡米したという彼。その後、ダルビッシュ有のモノマネ「ミニビッシュ」などをやっていたが、

「45歳のとき、エンゼルス所属だった大谷選手のお面をかぶって球場に行ったら、現地のメディアやファンに面白がってもらえまして。ミニタニを自称するうち、試合前中継番組に呼ばれたり、23年3月には始球式に呼ばれて大谷の前で球を投げたりもしたんです。本物と違って、僕が投げても球場は全然盛り上がりませんでしたけどね」

大谷翔平

ワールドシリーズは4試合で100万円かかった

全戦制覇の野望を抱いたのは、次々に記録を打ち立てる本家に倣い、自身も頂に立ちたいと考えたからだ。

「大谷の試合を全て現地観戦したら面白いんじゃないかと思ったんです。誰もやったことがないですよね。ユーチューブが注目されていたこともあり、22年から全試合を現地で見て動画を配信しています。それを丸4年続けているんです」

全試合となると、かかる費用もメジャー級。

「ロスに住んでいるので、ホームで観る分にはまだいいのですが、チケット代が高騰するワールドシリーズ、とくに敵地での試合に行くのはしんどかった。トロントでの4戦で100万円ほどもかかりました」

ドジャースはそもそも人気球団。しかも、

「25年は2連覇がかかっていたため、立ち見でも20万円の値です。これに飛行機代や宿代もありますからね。この1年で179試合観て、450万円は費やしています。チケット代や渡航費は、一番多い月で80万円ほどになるユーチューブの収益で賄ってますけれど、観戦費用がかかるので結局、収支はトントンくらいです」

荒れ狂うカーショウの隣に座り……

心血も金銭も注いで大谷を追う彼に、25年で印象に残ったシーンを聞くと、

「たくさんありますが、5月にダイヤモンドバックス戦で放った12号ホームランは鮮烈でした。11対11で迎えた9回表、3ランホームランを放ってチームを見事勝利に導いた。大谷は両手を翼のように広げてベースを悠然と駆けていきました。稀有（けう）な存在でユニコーンの異名を取る大谷が、まさしくユニコーンになり切りファンを喜ばせた瞬間です」

2カ月後、プレー以外でもこんな一面を。

「ドジャース一筋の伝説的なベテラン投手であるクレイトン・カーショウが、7月のブルワーズ戦で自軍の守備のミスが続いて4回5安打3失点で降板したんです。ベンチで彼はモノを投げて荒れ狂い、誰も近寄れなかった。そこへ大谷がスッと来て、少し間隔を空けて隣に座ったんです。カーショウは何も言わず隣に座る大谷を見て落ち着いたようで“荒れて悪かった”的な仕草をしていました」

この二人、過去には確執がささやかれたこともあった。

「17年の大谷の移籍交渉では、ドジャースも名乗りを上げ、カーショウも大谷との面談に参加した。結婚記念日なのに自宅のあるテキサス州ダラスから2000キロも離れたロスまで来たんです。でも、大谷が選んだのはエンゼルスでした」

カーショウとしてはメンツをつぶされた格好で、

「実際、大谷がドジャースに入団した直後は、練習中も二人の間に距離があるように見えました。そんな相手とも大谷は、実に見事な関係を構築したわけです」

理想とする野球観

カーショウは今季限りで現役を退いた。しかし、公の場で大谷に惜しみない賛辞を再三送っている。

「大谷はプレーのすごさに加えて、チームをまとめる力がある。ドジャースの2連覇は、チームを一つにして勝利へ導く彼の力も大きく寄与したのは間違いない」

大谷が塗り替えるのは、自身の記録や所属球団の優勝記録にとどまらない、とミニタニは熱を込めて言う。

「6月のパドレス戦で、ドジャースの別の投手の球がパドレスの主力選手に当たる死球がありました。乱闘に発展し、両軍の監督が退場処分という異例の事態に。攻守交代後、今度は報復とみられるデッドボールを大谷は受けた。殺気立った自軍の選手に、大谷はまるで“まあまあ”となだめるように手を動かし、乱闘になる寸前で阻止したのです。さらに敵軍のベンチに向かい、エンゼルス時代に共にプレーした選手に笑顔で声をかけていました」

この対応を米メディアも称賛。MLBに根付く報復死球の文化自体を疑問視する声も出たほどだった。

「大谷は、現地ではハンブル＝謙虚だと評されます。例えば試合最初の打席では、必ず敵チームの監督に向けて帽子のつばを触るあいさつをする。でも、死球の一件以降、このあいさつをパドレスの監督にはしなくなった」

その意味するところは、

「彼には自身の理想とする野球観があり、報復死球はそれとは異なるものだと考えたのではないでしょうか。いわば“無言の抗議”です。MLBには、アンリトゥン・ルール、つまり明文化されていないルールが数多く存在し、死球を当てても謝らないのが普通でした。謝れば故意と認めたと解釈されるからです。しかし大谷は、死球を当ててしまった選手に声をかけたり、“悪かった”という仕草をしたりするのです」

「謙虚なだけでなく、MLBの価値観まで塗り替えようとしている」

それは無論、アンリトゥン・ルールを理解した上での行為だと読み解く。

「ただ謙虚なだけではなく、150年のMLBの歴史の中で培われた常識に対しても、自身の信念に反するなら従わずに自分を押し通す。礼儀正しさや相手への敬意を重んじるという日本人的な信条を貫きながら、MLBの暗黙のルールや価値観まで塗り替えていこうとしているように見えます」

全試合の大谷を見続けていたからこそ気付けたであろう名場面の数々。4年に及んだその活動も、26年で最後にする予定だという。

「26年に50歳になります。体力的にもしんどくて。プロデュースするすし店が25年にミシュラン一つ星に輝いたこともあって、今後は事業を広げたい。とはいえ、3連覇が懸かっていますし、あと1年はやる予定なので、来季も頑張ります」

多額の出費にうれしい悲鳴を上げる季節がまた来るか。

「週刊新潮」2026年1月1・8日号 掲載