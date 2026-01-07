　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD
1WK　7.36　5.84　5.32　6.47
1MO　7.95　5.34　6.39　6.10
3MO　8.45　5.46　7.02　6.30
6MO　8.80　5.72　7.58　6.75
9MO　9.00　5.95　7.93　7.08
1YR　9.09　6.14　8.13　7.31

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　
　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF
1WK　6.04　8.26　6.59
1MO　6.96　7.86　6.23
3MO　7.64　8.14　6.45
6MO　8.30　8.58　6.73
9MO　8.69　8.91　6.95
1YR　8.92　9.17　7.11
東京時間10:06現在　参考値

イベント待ちで警戒感も、直近値幅が落ち着いておりボラティリティは低め推移