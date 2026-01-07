通貨オプション ボラティリティー ドル円は１週間７%台前半
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 7.36 5.84 5.32 6.47
1MO 7.95 5.34 6.39 6.10
3MO 8.45 5.46 7.02 6.30
6MO 8.80 5.72 7.58 6.75
9MO 9.00 5.95 7.93 7.08
1YR 9.09 6.14 8.13 7.31
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 6.04 8.26 6.59
1MO 6.96 7.86 6.23
3MO 7.64 8.14 6.45
6MO 8.30 8.58 6.73
9MO 8.69 8.91 6.95
1YR 8.92 9.17 7.11
東京時間10:06現在 参考値
イベント待ちで警戒感も、直近値幅が落ち着いておりボラティリティは低め推移
