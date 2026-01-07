2025年11月27日、東京証券取引所に新規上場を知らせる鐘が鳴り響いた。鐘を打ったのは、ファッションデザイナーのNIGO=本名・長尾智明=（55）。この日、株式公開したアパレル「HUMAN MADE」の創業者である。妻はご存じ牧瀬里穂（54）。危機もささやかれた二人が富豪に返り咲くまでの道のりとは。

＊＊＊

【写真を見る】“セレブ妻”らしい装いを… 「牧瀬里穂」現在の姿

離婚もささやかれ……

HUMAN MADEの時価総額は980億円と今も高値を保っている（12月23日の終値）。

「同社は売り上げが112億円程度ですがユニクロよりずっと利益率が良い。これはNIGOの服が高くても売れるということ。カリスマ性が健在であることを証明したといえます」（ファッション誌記者）

資産もすごい。上場と同時に、NIGOは持ち株の一部を売却して約80億円のキャッシュを手に入れ、現在も保有率5割近い大株主だ。これだけでも合わせて570億円の大富豪である。資産家を夫に持つ芸能人といえば、神田うのや伊東美咲がいるが、牧瀬もそんな“最強マダム”に名を連ねることになったわけだ。しかし、結婚生活を振り返るとジェットコースターに乗っているかのようだった。

牧瀬里穂とNIGO

牧瀬が結婚したのは08年。NIGOは、人気ブランド「A BATHING APE（R）」がヒットし、年収5億円ともいわれていた。

ファッションジャーナリストの宮田理江氏によると、

「NIGOさんの業績はいくつもありますが、1990年代の“裏原宿”ムーブメントをけん引し、日本のストリートファッションを世界的に認知させた功績を挙げることができます」

当時は“玉の輿婚”と話題になったが、ほどなく荒波に襲われる。

「『A BATHING APE（R）』は、紳士服やコンドームにまで手を広げた挙げ句、NIGOがコントロールできなくなったのです。結果、運営会社の負債は43億円まで膨らみました」（前出のファッション誌記者）

もはや破綻しかない、という寸前で香港企業に運営会社ごと売却。ウォーホルの絵画など250点をオークションで売り払ったのもこの頃だ。原宿の豪邸や六本木ヒルズのペントハウスも手放し、離婚もささやかれた。

「しかし、その窮地を支えたのが牧瀬さんでした。開店休業状態だった女優業に復帰しBS朝日の教養番組や舞台、花王のCMと積極的に仕事を入れるようになった。一方で自分の趣味の茶道に夫を誘い、作陶を勧めたりもした。NIGOも茶道にのめり込み、18年には、京都・東山に裏千家流の茶室『瑞穂庵』を建てています」（芸能記者）

セレブ生活

会社売却と前後して、NIGOはHUMAN MADEを立ち上げ、再び軌道に乗せるが、今度はユニクロ出身者やコンサルOBで経営陣を固め、24年1月には代表取締役CEOを退いている。過去の轍を踏まないため、大株主兼デザイナーに徹するつもりなのだろう。

そして、セレブ妻となった牧瀬も、24年にフジ系のドラマでシングルマザーを演じて以来、目立った芸能活動はしていない。一方、東京タワーが間近に見えるタワマンに居宅を移し、インスタグラムではフランスや伊豆、別荘と思しき場所からの姿を発信し続けている。また、2年前にはラグジュアリーブランドを手がける夫の個人会社の役員にも就任した。

近況を聞くため都内にある牧瀬の実家を訪ねると、母親とおぼしき人が、

「私たち一切そういうことは中身も知りません」

もう、自分の好きなことしかやらない。インスタグラムの牧瀬は、そう語っているようにも見える。

「週刊新潮」2026年1月1・8日号 掲載