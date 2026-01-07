ボーイズグループ「ＢＯＹＳ ＡＮＤ ＭＥＮ」の辻本達規（たつのり、３４）が７日、元ＳＫＥ４８でタレントの松井珠理奈（２８）とともに都内で結婚発表会見を行った。元日に結婚が明らかになってから１週間。２ショット会見で幸せを振りまいた。かつて秋元康氏から「１０年に一人の逸材」と称された松井を射止めた辻本は、一体どんな人物なのか―。

金屛風の前に登場した２人。辻本はグレーの和装姿、松井は淡いピンクの着物を着て会見に臨んだ。この日の司会進行は「ボイメン」の本田剛文が務めた。

辻本は１９９１年５月１７日、岐阜県生まれの３４歳。２０１０年に「ＢＯＹＳ ＡＮＤ ＭＥＮ」に加入してデビューした。「ボイメン」は名古屋発の男性グループで、現在は辻本のほか田村侑久（ゆきひさ）、本田剛文、平松賢人、吉原雅斗の５人で活動。東海エリアを中心に活動するエンターテイメント集団で、基本的に自ら「アイドル」とは名乗らないスタンス。公式インスタグラムでも「名古屋の町おこしお兄さん」と紹介している。

学ラン衣装がトレードマークで、それぞれにメンバーカラーがある。辻本は、“燃える心を持つ男”のイメージにぴったりな「赤」を担当している。

辻本はタレント、俳優業など幅広く活躍。２０１３年に特撮ヒーロードラマ「黄金鯱伝説グランスピアー」で主演を務めた。その後もＮＨＫ「トクサツガガガ」、関西テレビ「ミナミの帝王ＺＥＲＯ」（ともに１９年）、ＢＳテレ東「ワカコ酒」シリーズ（２０年ほか）などに出演してきた。

タレントとしては東海テレビ「スイッチ！」のリポーター（不定期）、中京テレビ「あさドレ♪」にレギュラー出演。ほかにもＦＭ ＧＩＦＵ「週間岐阜っ子つーじー」、三重テレビ「ボイメン☆パーク」、ＣＢＣテレビ「ボイメン体操」に出演している。中日ドラゴンズの大ファンで、雑誌「プロ野球ａｉ」では連載を担当。ドラゴンズ公式サブスクサイト「ドラゴンズ情報」の連載「竜党直撃談 ボイメン辻本達規のドラゴン熱波１２０℃」でも中日愛をさく裂させている。

所属事務所の公式サイトによると、特技は野球、水風呂温度当て。趣味はドラゴンズ、キャンプ、サウナ、釣り、登山、トレラン、テントサウナと自己紹介している。

◆松井 珠理奈（まつい・じゅりな）１９９７年３月８日、愛知・春日井市出身。２８歳。２００８年、ＳＫＥ４８のオーディションに合格。同年、ＡＫＢ４８の１０ｔｈシングル表題曲「大声ダイヤモンド」にシングル選抜メンバー選出最年少記録となる、１１歳２２８日で選抜入り。１３年、ＡＫＢ４８じゃんけん大会で優勝。１８年、ＡＫＢ４８総選挙で１位を獲得。２１年、ＳＫＥ４８を卒業。