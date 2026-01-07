勝手に3層にわかれる！とろっふわしゅわ「魔法のケーキ」

混ぜて焼くだけで勝手に3層になるケーキ

特別な材料不要でおうちにある材料を混ぜて焼くだけで勝手に3層になる魔法のケーキをご紹介します。焼き加減が少し難しいようですが、コツをしっかりおさえて挑戦してみてくださいね。

混ぜすぎないのがポイント

材料をどんどん混ぜていって焼き上げると勝手に3層になる魔法みたいなケーキのレシピです。一番下はフラン、真ん中はトロトロのカスタード、上はふわふわのスフレ生地になります。メレンゲと卵黄生地を混ぜすぎないのがポイントです。

魔法のケーキの作り方のポイントをチェック

卵黄の生地を作ります

卵黄、グラニュー糖、塩を混ぜたものに溶かしておいたバター、ふるった薄力粉を2回に分けて入れ、牛乳、バニラエッセンスも加え、ダマにならないように混ぜます。





メレンゲを作ります

大きめのボウルに卵白を入れ、グラニュー糖を3回に分けて加えツヤのあるメレンゲを作ります。





卵黄生地とメレンゲを合わせます

卵黄生地にメレンゲを一度に加え、ゴムベラで底からすくい上げるように数回ゆっくりと混ぜ、そのまま3分間置いておきます。





型に入れて焼きます

型にゆっくり流し入れ、160度のオーブンで約35〜40分湯煎焼きにします。焼き上がったら、型を軽く叩きつけて焼き縮みを防止します。粗熱が取れたら冷蔵庫で3時間程冷やして出来上がりです。





3層の真ん中がとろっとおいしい

つくれぽ（作りましたフォトレポートのこと）にも、「三層になりました！真ん中の層がとろっとしていておいしい」「綺麗に3層焼けました！おいしく頂きました」など、レシピを絶賛する声が届いています。





混ぜて焼くだけなのに、3層になる魔法のケーキ。作ってみたくなったのではないでしょうか？ カラメルソースをかけるとプリンケーキのような味わいになるそうですよ。ぜひお試しくださいね。