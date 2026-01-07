タレントのいとうあさこ（55）が6日放送の日本テレビ「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜後11・59）に出演。小学生の時に父からされて「今でも覚えてる」嫌だったことを明かす場面があった。

この日のテーマは「子離れ」。昨年第5子が誕生した杉浦太陽のほか、4児のママ・市井紗耶香、3児のママ・滝沢眞規子、8歳の娘を持つ大島由香里、14歳の娘を持つ久保田磨希がゲスト出演した。

番組では「子離れできない親予備軍チェックリスト」を用意。「志望校や就職先、結婚相手など、親の価値観を押し付けてしまう」「子供のテスト結果や成績で一喜一憂」「子供のことは何でも知っておきたい」「自分の楽しみや居場所が少ない」「自立後や結婚後もできるだけ親の近くにいてほしい」の5項目で多ければ多いほど子離れできない傾向があるというもの。

MCの上田晋也は「俺マジでゼロだわ。俺には言う資格がないと思ってる」とキッパリ。そんな中、「いとうとかないの？親御さんが、こういうところはあったかも」と質問した。

いとうは「こういうのはないけど、私が小学校の時、マッチさんの大ファンで、1人でポスターを抱いて踊ってるところとか見られて、親に。なんか心配だったんでしょうね。寝てたらここ（耳元）で声がするなって思って目開けたら、父親が“お前はマッチと結婚できない”（ってささやいていた）」と告白。スタジオが爆笑する中、いとうは「本当に嫌でした。今でも覚えてる」と苦笑した。