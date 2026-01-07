SKE48の元メンバーでタレントの松井珠理奈（28）と男性ユニット「BOYS AND MEN」の辻本達規（34）が7日午前11時から、都内のホテルで結婚会見を行い、近年では珍しい“2ショット会見”した理由を明かした。

近年ではSNSやファンクラブでの発表が一般化し、会見を開いて報告するケースはほとんどなくなっている。昨年11月には歌舞伎俳優の中村橋之助と元乃木坂46の女優・能條愛未が会見し、婚約したことを発表。タレントの結婚発表会見としては23年6月に行われた女優の足立梨花・手話パフォーマンスユニット「HANDSIGN」のTATSU夫婦以来、約2年半ぶりだった。

冒頭、淡いピンクの着物の松井とグレーの着物を着た辻本が金屏風の前に登場。12月の公演でかかとを骨折した辻本は松葉づえをもって姿を見せた。

辻本は会見を行った理由に「結婚をSNSで発信することが主流になってきているとは思うんですが、僕も19歳から、彼女も11歳から芸能の世界で皆さんに育てていただいたご恩があるので、経緯を自分たちの口から伝えるのが最善ではと思い、2人で会見することにしました」と伝えた。

2人は2014年に出会い、数年後に再会して急接近。約3年の交際を経て結婚を決めた。婚姻届はこの日、松井の地元・春日井市に提出した。

◇松井 珠理奈（まつい・じゅりな）1997年（平9）3月8日生まれ、愛知県出身の28歳。08年、SKE48に1期生として加入。18年の選抜総選挙で初の1位を獲得。21年に卒業。現在は地元・春日井市の広報大使を務め、公式YouTubeチャンネルで趣味のサウナや農業を楽しむ様子を発信している。

◇辻本 達規（つじもと・たつのり）1991年（平3）5月17日生まれ、岐阜県出身の34歳。2010年に結成した「BOYS AND MEN」ではメンバーカラーは赤。岐阜県羽島市広報大使やスカパー！ドラゴンズの中日ドラゴンズ応援団長を務める。中京テレビ「あさドレ♪」にレギュラー出演中。