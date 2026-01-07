職場には、空気を悪くする人間はいてほしくないのが本音ですよね。ただ面倒な展開になりたくないため、我慢している人も多いでしょう。そんなときに成敗してくれる人が現れると仕事が格段にやりやすくなるようで……？ 今回は、モラハラ社員が女上司に成敗された話をご紹介いたします。

女上司が成敗

「職場にモラハラ気質な同僚がいます。社内での評判も悪く、一匹狼のくせに人にやたらと噛みついてくるため、本当に厄介な人物で。

そんなある日、女性の上司が異動してきたのですが、同僚は『なんだよ、女かよ』『女なんて感情優先でろくに仕事もできないくせに』『どうせここまでのしあがったのも女の武器使ったんだろ』と、失礼な発言ばかりして職場の雰囲気が凍りつきました。

すると上司は『素晴らしい闘争心をお持ちのようですね』『働いていく上ではとても大切なことですが……』『負け犬の遠吠えでないことを願います』と笑顔で言い返していて、かっこよかったですね……！ 上司が来てからは、同僚は生意気なことを言えなくなったようで、そういう態度を取っても上司が成敗してくれるので、安心して働けるようになりました」（体験者：20代 女性・会社員／回答時期：2025年10月）

▽ 偉そうな言動をする人を、誰も注意できないと野放し状態になるため、どんどん調子に乗ってしまいますよね。ビシッと指摘してくれる人がいるのは心強いでしょう。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。