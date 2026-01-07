ケンタランチに新定番！人気バーガー＋ポテトで550円の神コンビが登場

ケンタッキーフライドチキンのランチタイムに、2026年1月5日からうれしい新メニューが仲間入り。

全国のKFC店舗では、毎日10時から15時まで販売されている「ケンタランチ」に、新たな価格帯のセットメニューとして「チキンフィレバーガーコンビ」「和風チキンカツバーガーコンビ」の2種類が登場しました。

550円でこのボリューム感は嬉しい

今回登場した"550（ゴーゴー）コンビ"は、KFC自慢の人気バーガーに「ポテト（S）」が付いたセット。

単品で購入すると730円相当の内容が、ランチタイム限定でおトクに楽しめます。

「チキンフィレバーガー」は、11種類のハーブ＆スパイスで味付けしたジューシーなチキンフィレに、シャキシャキのレタスとオリーブオイル入りマヨソースを合わせた王道の一品。

「和風チキンカツバーガー」は、ボリューム満点のチキンカツに、醤油風味のてりやきソースと特製マヨソース、千切りキャベツを組み合わせた、満足感の高い"和カツ"バーガーです。

どちらも、やや太めカットでホクホク食感が楽しめるKFCのポテトと相性抜群。気分に合わせて選べるのがうれしいポイント。

この「550コンビ」は、今後もケンタランチの定番メニューとして継続提供される予定。平日・土日を問わず楽しめるため、ランチの心強い選択肢になりそうです。

おトクさと満足感を両立した新ランチ、気になる人はチェックしてみて。

（東京バーゲンマニア編集部）