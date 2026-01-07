＜みんかぶ・個人投資家の予想から＞＝「買い予想数上昇」１位に東京衡機 ＜みんかぶ・個人投資家の予想から＞＝「買い予想数上昇」１位に東京衡機

「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の７日午前１０時現在で、東京衡機<7719.T>が「買い予想数上昇」で１位となっている。



７日の東京市場で、東京衡機が急反発している。読売新聞オンラインは７日、政府は経済安全保障推進法に基づく特定重要物資に追加指定した「ドローン（無人航空機）」の国産化支援に乗り出すと報道。同社は昨年１２月２３日に「グループ会社の先端力学シミュレーション研究所が東京大学とドローン性能計測技術の共同研究を開始した」と発表しており、関連銘柄として人気化しているようだ。



また、１４日に発表を予定している２６年２月期第３四半期累計（３～１１月）の連結決算への期待感もあるもよう。昨年１０月１０日に公表した第２四半期累計の連結決算は、営業損益が１００万円の黒字（前年同期は４０００万円の赤字）に浮上している。



出所：MINKABU PRESS