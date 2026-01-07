サンケイＲＥは急騰、トーセイがＴＯＢ◇

サンケイリアルエステート投資法人<2972.T>は急騰。トーセイ<8923.T>が６日取引終了後、子会社トーセイ・アセット・アドバイザーズが投資一任契約により運用管理するファンドが出資する投資ビークルを通じ、サンケイＲＥに対してＴＯＢを実施すると発表した。ＴＯＢ価格を１口１２万５０００円としており、これにサヤ寄せする格好となっている。



買い付け予定数は４６万７０９９口（下限２４万７５６３口、上限設定なし）、買い付け期間は１月７日～２月１９日。ＴＯＢ成立後にサンケイＲＥは上場廃止となる予定で、これを受けて東京証券取引所は６日付で同投資法人を監理銘柄（確認中）に指定した。



出所：MINKABU PRESS