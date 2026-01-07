韓国人投手にそっくり？岡本和真のBジェイズ入団会見が「リュ・ヒョンジンの姿と重なる」と米メディア

岡本和真の入団会見は大盛況だった。6年前、韓国人投手リュ・ヒョンジン（柳賢振）がトロント・ブルージェイズに入団した当時を想起させた。

ブルージェイズは1月7日（日本時間）、カナダ・オンタリオ州トロントのロジャース・センターで岡本の入団会見を行った。読売ジャイアンツからポスティングシステムを通じてメジャーリーグ挑戦を選択した岡本は、ブルージェイズと4年6000万ドルで契約を結んだ。

岡本は日本プロ野球最高の名門・巨人でキャリアを積んだ。2014年のドラフト1位で入団すると、11シーズン在籍して通算打率0.277（3934打数1089安打）、248本塁打、717打点、OPS（出塁率+長打率）0.882を記録した。

2018年に33本塁打を打って主力に定着し、2020年（31本）、2021年（39本）、2023年（41本）と3度セ・リーグの本塁打王に輝いている。2018年から2023年まで、6年連続で30本塁打以上を放った安定感のある長距離砲だった。

昨季は5月初め、守備時の交錯プレーで左腕を負傷し、3カ月間欠場した。それでも69試合で打率0.327（251打数82安打）、15本塁打、49打点、OPS 1.014を記録し、“健康”であれば依然として最上級の安打生産力を発揮できる選手であることを示し、ブルージェイズが獲得に踏み切った。

岡本和真（写真提供＝AP／アフロ）

この日の入団会見には、ロス・アトキンスGMと代理人のスコット・ボラス氏が同席した。岡本は英語で自己紹介し、「この機会を与えてくださり本当に感謝しているし、ブルージェイズに加わることができてとてもうれしい。毎日一生懸命努力し、チームのために最善を尽くしたい。ゴー・ブルージェイズ！」と口火を切った。

岡本はブルージェイズを選んだ理由について、意外な答えを明かした。「トロントという都市が好きで、戦力も非常に強く、多くのサポートを受けられると思った」としたうえで、「心に残った決定的な1つがあった。メジャー30球団のロゴを娘の前に並べて『どのチームが一番好き？』と聞いたら、娘がブルージェイズのロゴを指さした」と笑顔を見せた。

さらに「試合自体にも感動したが、それ以上にファンがどれほど大きな声援を送り、チームへの愛情が深いかに感動した。自分がこのように素晴らしい場所、素晴らしいチームでプレーできるとは思ってもみなかった」と、ファンの情熱についても言及した。

岡本は入団会見で、背番号7が入ったユニフォームを受け取った。7番を選んだ理由については、「プロ入りしてからずっと憧れてきた番号だ。幸運の番号なので選んだ」とし、「青を基調としたユニフォームを着るのは初めてだ。まだ鏡では見ていないが、世界で一番似合っているのではないかと思う」と語り、会場を笑いに包んだ。

アトキンスGMは「岡本は攻守両面で影響力を発揮し、これまで信じがたいキャリアを築いてきた。攻撃力は非常に能動的で、我々のチームに非常によく合っている。速球に対するコンタクト能力と、あらゆる種類の球を攻略して長打を生み出す能力は、我々が求める最高の姿だ」と評価し、「守備面でも、さまざまな形で貢献できるよう準備し、対話を続けていくつもりだ。チームを最優先に考える彼の開かれた姿勢は非常に魅力的だ」と、岡本獲得の喜びを表した。

『MLB.com』はこの日、岡本の入団会見で見られた熱気を伝えた。同メディアは「岡本について確実に学んだことが1つある。それは、彼が莫大な人出を呼び込む能力を持っているという事実だ」とし、「インタビュールームは、ヴラディミール・ゲレーロ・ジュニアが再び延長契約を結んだかのような雰囲気だった。カメラは通常のインタビュールーム後方を越え、使用可能なあらゆる空間を埋め尽くしていた。日本から来た数十人の記者が取材席を埋め、米国の現地記者よりも多かった」と説明した。

そして、2020年に4年8000万ドルでブルージェイズと契約したリュ・ヒョンジンを呼び起こした。ブルージェイズのアジア市場攻略の始まりだったリュ・ヒョンジンの姿が、岡本と重なったという。

ブルージェイズ時代のリュ・ヒョンジン（写真提供＝OSEN）

『MLB.com』は「今回の春季キャンプは、おそらく日本から来たカメラと記者でごった返すだろう。2019年に柳賢振を獲得した際、韓国メディアが見せた熱気と似ている」と言及した。

さらに「ブルージェイズはこれまで大谷翔平、佐々木朗希など、アジア市場の持ち分を確保するために数年間努力してきた」とし、「岡本はついに、野球的側面とビジネス的側面が完璧に調和した補強だ」と説明していた。

（記事提供＝OSEN）