CIRRA、1st EPリリース決定！『ガルバト』課題曲や新曲を含む全4曲収録
CIRRA（読み：シーラ）が、3月18日に1st EP（タイトル未定）をリリースすることが決定した。
■Blu-rayにはメイキング映像なども収録
CIRRAは、オーディション番組『ガルバト -GIRLS BATTLE AUDITION-』で結成された10人組ガールズグループ。1st EPには、2025年12月16日に配信リリースされたプレデビューシングル「one-way runway」をはじめ、『ガルバト』オーディションの課題曲「Close」「All for Me」に加え、CIRRAとして初の新曲も収録される全4曲入り。
Blu-rayには「one-way runway」のMVに加え、メイキング映像なども収録。続報はCIRRA公式サイトにて順次告知される。
先日10人の新ビジュアルと「one-way runway」のMVが公開され話題となっているCIRRA。ついに本格始動し始めたCIRRAの活動に今後も注目だ。
■リリース情報
2025.12.16 ON SALE
DIGITAL SINGLE「one-way runway」
2026.03.18 ON SALE
1st EP『タイトル未定』
■関連リンク
『ガルバト -GIRLS BATTLE AUDITION-』番組サイト
https://www.ntv.co.jp/GIRLS-BATTLE-AUDITION/
CIRRA OFFICIAL SITE
https://www.cirra.jp/