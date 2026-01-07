11時の日経平均は280円安の5万2237円、アドテストが96.27円押し下げ 11時の日経平均は280円安の5万2237円、アドテストが96.27円押し下げ

7日11時現在の日経平均株価は前日比280.66円（-0.53％）安の5万2237.42円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は970、値下がりは569、変わらずは59と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は96.27円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、ファストリ <9983>が95.46円、ソニーＧ <6758>が25.57円、コナミＧ <9766>が25.4円、ダイキン <6367>が25.4円と続いている。



プラス寄与度トップは東エレク <8035>で、日経平均を86.24円押し上げている。次いでリクルート <6098>が28.28円、ＨＯＹＡ <7741>が17.13円、イビデン <4062>が16.24円、ディスコ <6146>が9.16円と続く。



業種別では33業種中11業種が値上がり。1位は精密機器で、以下、サービス、非鉄金属、医薬品と続く。値下がり上位には鉱業、石油・石炭、その他製品が並んでいる。



※11時0分9秒時点



