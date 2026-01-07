裏起毛であったか！タフに毎日使える定番スウェットパーカー【ザ・ノース・フェイス】をAmazonでチェック‼
立体刺繍ロゴが映える。アウトドアにも街にも馴染む一着【ザノースフェイス】のパーカーがAmazonに登場!
ザノースフェイスのパーカーは、コットンをメインにした裏起毛の厚手スウェット地を使用し、柔らかな肌触りとしっかりとした保温性を備えた一着。乾きやすさを考慮してリサイクルポリエステルを混紡しており、日常使いに適した扱いやすさも魅力となっている。
フード部分には立体刺繍でロゴを表現。シンプルながら存在感のあるデザインに仕上げている。
裏起毛ならではの暖かさと厚みのある生地感は、肌寒い季節のアウターとしても活躍し、ジャケットのインナーとしても使いやすい。
アウトドアシーンはもちろん、タウンユースにも自然に馴染むため、日常のさまざまなスタイルに取り入れやすい万能パーカ。リラックス感のある着心地と、ブランドらしい洗練されたデザインを両立した、長く愛用できるアイテム。
