◇第78回全日本バレーボール高等学校選手権(6日、東京体育館)

バレーボールの高校日本一を決める全日本バレーボール高等学校選手権が6日、大会2日目を迎え、男子は1回戦8試合と2回戦4試合が行われました。

2022年の第74回大会で優勝した日本航空(山梨)は、市立高知商(高知)と1回戦で対戦。怒濤の連続ポイントで圧倒すると2-0(25-10、25-11)で勝利し、2回戦進出を決めました。

また国民スポーツ大会2025で全国3位となった雄物川(秋田)は、松阪工(三重)と対戦。こちらも2セット連取(25-13、25-19)で勝利を手にし、2回戦へ駒を進めました。

2回戦から登場したのは、前回王者の駿台学園(東京)と、前回3位の2チーム市立尼崎 (兵庫)と東亜学園 (東京)、さらに今夏のインターハイ王者・鎮西(熊本)の4校。駿台学園は県岐阜商業(岐阜)を圧倒し2-0(25-17、25-18)で下し、市立尼崎も西原(沖縄)に2-0(25-23、25-17)で勝利し3回戦へと駒を進めました。

一方、東亜学園は静清(静岡)と相まみえ接戦となります。フルセットにもつれ込み、最終第3セットで競り負け1-2(23-25、25-20、24-26)で2回戦敗退となりました。鎮西は愛工大名電(愛知)に対し、フルセットの末2-1(25-12、19-25、25-16)で勝利を手にしています。

▽6日、1回戦結果

日本航空(山梨) 2-0 市立高知商(高知)

松本国際(長野) 2-1 山形中央(山形)

佐賀学園(佐賀) 2-1 弘前工(青森)

都城工(宮崎) 2-0 徳島科学技術(徳島)

雄物川(秋田) 2-0 松阪工(三重)

高岡第一(富山) 2-1 一関修紅(岩手)

安来(島根) 2-0 高崎(群馬)

土浦日大(茨城) 2-1 高川学園(山口)

▽6日、2回戦結果静清(静岡) 2-1 東亜学園(東京)鎮西(熊本) 2-1 愛工大名電(愛知)駿台学園(東京) 2-0 県岐阜商業(岐阜)市立尼崎(兵庫) 2-0 西原(沖縄)