SKE48の元メンバーでタレントの松井珠理奈（28）と男性ユニット「BOYS AND MEN」の辻本達規（34）が7日、都内のホテルで結婚会見をそろって和服姿で行った。婚姻届はこの日、松井の地元・春日井市に提出した。

冒頭、淡いピンクの着物の松井とグレーの着物を着た辻本が金屏風の前に登場。12月の公演でかかとを骨折した辻本は松葉づえをもって姿を見せた。

辻本は「松井珠理奈さんと結婚させていただくことになりました」とあいさつ。「今、だいたい結婚っていうのはSNSで発信することが主流になってきているとは思うんですが、僕も19歳から、そして彼女も11歳から芸能の世界で、芸能の皆さんに育てていただいたというご恩があるので、自分たちの経緯だったり、どういうふうに結婚したのかっていうのを自分たちの口から伝えるのが、最善なんじゃないかということで、2人で会見を開くことを決めさせていただきました」と話した。

松井は「1日にちょっと結婚するということが皆さんに情報が伝わった後に、たくさんの方から、ファンの方だったり、周りの方々からすでに、温かい、メッセージをいただき、とてもうれしいなと思っております」と喜びを口にした。「2人とも東海地方出身ということもあり、名古屋から全国に向けて、皆さんに元気をお届けできるように頑張っていきたいなと思っております」

会見には24社、60名を超える報道陣が集まった。「凄いカメラの数とフラッシュの数でめちゃめちゃ緊張して、今日は何も面白いことが言えませんが、お時間許す限り皆さんの質問にもお答えさせていただきますので、最後までよろしくお願いいたします」と笑顔を見せた。

2人の結婚は元日付のスポニチ本紙が報道。同日に辻本の所属事務所が「すでに本人からは結婚の報告を受けており、掲載されております記事につきましては事実でございます」と認め、辻本もSNSで「事務所からの発表の通り松井珠理奈さんと結婚させて頂く運びとなりました」と説明していた。

2人は2014年に出会い、数年後に再会して急接近。約3年の交際を経て昨年11月26日に辻本がプロポーズ。婚姻届はこの日、松井の地元・春日井市に提出した。

◇松井 珠理奈（まつい・じゅりな）1997年（平9）3月8日生まれ、愛知県出身の28歳。08年、SKE48に1期生として加入。18年の選抜総選挙で初の1位を獲得。21年に卒業。現在は地元・春日井市の広報大使を務め、公式YouTubeチャンネルで趣味のサウナや農業を楽しむ様子を発信している。

◇辻本 達規（つじもと・たつのり）1991年（平3）5月17日生まれ、岐阜県出身の34歳。2010年に結成した「BOYS AND MEN」ではメンバーカラーは赤。岐阜県羽島市広報大使やスカパー！ドラゴンズの中日ドラゴンズ応援団長を務める。中京テレビ「あさドレ♪」にレギュラー出演中。