1·î6Æü¤ÎµÄ»öÆ²½±·â¤«¤é5Ç¯¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤¬ÆâÍÆ½ñ¤´¹¤¨¡¡»öÂÖ·ã²½¤Ï·Ù»¡¤ÎÀÕÇ¤¤È¼çÄ¥
¡ÊCNN¡ËÊÆ¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Ï6Æü¡¢2021Ç¯1·î6Æü¤ÎÎò»ËÅªµÏ¿¤òÁ´ÌÌÅª¤Ë½ñ¤´¹¤¨¤¿¿·¤·¤¤¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£5Ç¯Á°¤ËÏ¢Ë®µÄ²ñµÄ»öÆ²¤ò½±·â¤·¤¿¥È¥é¥ó¥×»Ù»ýÇÉ¤ÎË½ÅÌ¤ò¡¢Ë¡¼¹¹Ôµ¡´Ø¤ËÄ©È¯¤µ¤ì¤¿¡ÖÊ¿ÏÂÅª¤Ê¹³µÄ¼Ô¡×¤È¾Î¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¿·¤·¤¤¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ï21Ç¯1·î6Æü¤ÎË½Æ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ë¡¼¹¹Ôµ¡´Ø¤ÈÅö»þ¤Î¥Ú¥í¥·²¼±¡µÄÄ¹¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀðÆ°¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤À¤Èº¬µò¤Ê¤¯¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ë½ÅÌ¤ò¤½¤ÎÆü¤Îµ¾À·¼Ô¤Ë½ñ¤´¹¤¨¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ò±ÑÍº¤È¤·¤ÆÉÁ¤¯ÆâÍÆ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸å¼Ô¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢»à½ý¼Ô¤ò½Ð¤·¤¿¤³¤Î½±·â»ö·ï¤ËÍí¤ó¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿Ìó1600¿Í¤ËÁ´ÌÌÅª¤Ê²¸¼Ï¤òÍ¿¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÍýÍ³¤À¡£
¥È¥é¥ó¥×»á¤ÏÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢1·î6Æü¤Î½±·â»ö·ï¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÉÔÅÔ¹ç¤ÊÆâÍÆ¤ò±£ÊÃ¡Ê¤¤¤ó¤Ú¤¤¡Ë¤·¤Æ¤¤¿¡£¤³¤Î»þ¤Ï¼«¿È¤Î¿ôÀé¿Í¤Î»Ù»ý¼Ô¤¬¥Ð¥¤¥Ç¥ó¼¡´üÂçÅýÎÎ¤Î¾¡Íø¤Î¾µÇ§¤òÁË»ß¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢µÄ»öÆ²¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·º£²ó¤Î¿·¤·¤¤¥µ¥¤¥È¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¸ÀÀâ¤ò¤Ï¤ë¤«¤ËÄ¶¤¨¡¢Ä¹¤é¤¯ÈÝÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¼çÄ¥¤ò¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Î¸ø¼°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤È¤·¤ÆÄó¼¨¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬ÃíÌÜ¤ËÃÍ¤¹¤ë¡£
¿·¤¿¤Ê¥µ¥¤¥È¤ÎÃæ¿´Åª¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤Î°ì¤Ä¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤¬Ä¹Ç¯ÁÊ¤¨¤Ä¤Ä¤â´°Á´¤Êµõµ¶¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö20Ç¯¤ÎÁªµó¤ÏÅð¤Þ¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦¼çÄ¥¤À¡£Âçµ¬ÌÏ¤ÊÉÔÀµÅêÉ¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤È¤¹¤ëÆ±»á¤ÎÅÙ½Å¤Ê¤ëµõµ¶¤³¤½¡¢ËÜ¿ÍÊÂ¤Ó¤Ë¤½¤Î»Ù»ý¼Ô¤¿¤Á¤¬1·î6Æü¤ÎµÄ²ñ¤Ë¤è¤ëÁªµó·ë²Ì¤Î¾µÇ§¤òÁË»ß¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿ÍýÍ³¤À¤Ã¤¿¡£
¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¹ÊóÉôÄ¹¤Î¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¥ó¡¦¥Á¥ã¥ó»á¤Ï¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ø¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡¢¤³¤Î¥¦¥§¥Ö¥Ú¡¼¥¸¤Ï¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÅÜ¤ê¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤¿¤á¤Î¡Öæ«¡Ê¤ï¤Ê¡Ë¡×¤À¤È¼¨º¶¤·¤¿¡£CNN¤Ï°ÊÁ°¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Î¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤òÍøÍÑ¤·¤ÆÈ¿ÂÐÇÉ¤òËÝÏ®¡Ê¤°¤í¤¦¡Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤òÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£×ó°ÕÅª¤Ê¡Ö¥¿¥¤¥à¥é¥¤¥ó¡×
¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¾å¤Î×ó°Õ¡Ê¤·¤¤¡ËÅª¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡Ö¥¿¥¤¥à¥é¥¤¥ó¡×¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï1·î6Æü¤Ë¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤ÎÆîÂ¦¤Ë¤¢¤ë¹Âç¤Ê¼ÇÀ¸¹¾ì¡Ö¥¨¥ê¥×¥¹¡×¤Ç¹Ô¤Ã¤¿±éÀâ¤ÎÃæ¤Ç¡ÖÁªµóÉÔÀµ¤Î¾Úµò¤ò¾Ü½Ò¡×¤·¡¢Ê¿ÏÂÅª¤Ê¹³µÄ³èÆ°¤È¤·¤Æ¡Ö¶¯¤µ¤È·è°Õ¡×¤ò¼¨¤¹¤¿¤á¤ËµÄ»öÆ²¤Ø¹Ô¿Ê¤¹¤ë¤è¤¦·²½°¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÉÔÀµµ¿ÏÇ¤Ï1·î6Æü¤Î¿ô½µ´ÖÁ°¤ËÈÝÄê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î¥¿¥¤¥à¥é¥¤¥ó¤Ç¤Ï»Ù»ý¼Ô¤ËÂÐ¤·¡Ö»à¤ËÊª¶¸¤¤¤ÇÀï¤¦¤Ù¤¤À¡×¤È2ÅÙ½Ò¤Ù¤¿±éÀâ¤ÎÉôÊ¬¤¬¾ÊÎ¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿Ë½ÅÌ¤¬Áë¤ò³ä¤Ã¤ÆµÄ»öÆ²¤Ë¿¯Æþ¤·¡¢·Ù»¡¤ò½±·â¤·¤¿¾ÜºÙ¤Ï¾Ê¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¡¢ÅöÆü¤Î½¸²ñ¤Ï¡ÖÃá½øÀµ¤·¤¯³èµ¤¤ËËþ¤Á¡¢´ú¤ä¥×¥é¥«¡¼¥É¡¢¤½¤·¤Æ¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¥·¥å¥×¥ì¥Ò¥³¡¼¥ë¤¬¶Á¤ÅÏ¤Ã¤¿¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×»Ù»ý¼Ô¤Î·²½°¤¬µÄ»öÆ²¤Ë²¡¤·´ó¤»¤¿ÅöÆü¡¢ÊÆ¹ñµÄ»öÆ²·Ù»¡¤¬¡Ö°Õ¿ÞÅª¤Ë¶ÛÄ¥¤ò¹â¤á¤¿¡×¤Èº¬µò¤Ê¤¯ÈóÆñ¡£·²½°¤Ë¸þ¤±¤ÆºÅÎÞ¥¬¥¹¤òÈ¯¼Í¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢·Ù´±¤Î¡ÖÄ©È¯Åª¤ÊÀï½Ñ¡×¤¬¡ÖÊ¿ÏÂÅª¤Ê¥Ç¥â¤òº®Íð¤Ë´Ù¤ì¤¿¡×¤È¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ë¤ÏË½ÅÌ¤¬ºÇ½é¤Ë·Ù»¡¤ò¹¶·â¤·¤¿¤³¤È¤ò¼¨¤¹ËÄÂç¤Ê±ÇÁüµÏ¿¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¡£
CNN¤ÏµÄ»öÆ²·Ù»¡¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Ï¤Þ¤¿¡¢µÄ»öÆ²¤Î³°¤Ç¿´Â¡È¯ºî¤ÈÇ¾Â´Ãæ¤È¤¤¤¦¼«Á³»à¤ò¿ë¤²¤¿Ê£¿ô¤Î¥È¥é¥ó¥×»Ù»ý¼Ô¤¿¤Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÆü¤Ë¡Ö»¦³²¤µ¤ì¤¿¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÌ¿¤òÍî¤È¤·¤¿Ë¡¼¹¹Ô´±¤Ï¥¼¥í¡×¤È¤¤¤¦¡¢µÄÏÀ¤ÎÍ¾ÃÏ¤Î¤¢¤ë¼çÄ¥¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
µÄ»öÆ²·Ù»¡¤Î¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥·¥Ã¥¯¥Ë¥Ã¥¯½äºº¤Ï¡¢µÄ»öÆ²·ÙÈ÷Ãæ¤ËË½¹Ô¤ò¼õ¤±¤¿ÍâÆü¡¢Ç¾Â´Ãæ¤Ç»àË´¤·¤¿¡£¼óÅÔ¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤Î¸¡»à´±¤Ï¡¢1·î6Æü¤Ë¡Öµ¯¤³¤Ã¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î½ÐÍè»ö¡×¤¬¥·¥Ã¥¯¥Ë¥Ã¥¯»á¤Î»à¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¤È½Ò¤Ù¤¿¡£µÄ»öÆ²¤Ë½ÐÆ°¤·¤¿Â¾¤Î·Ù´±4¿Í¤â¡¢½±·â»ö·ï¤Î¿ô¥«·î¸å¤Ë¼«»¦¤·¤¿¡£¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÏµºÜ¤¬¤Ê¤¤¤¬¡¢Æ±Æü¤ÏÂ¾¤Ë140¿Í¤Î·Ù´±¤¬Éé½ý¤·¡¢Ãæ¤Ë¤ÏÆþ±¡¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¼Ô¤â¤¤¤ë¡£Â¿¤¯¤Ï¸å¤Ë¿´Åª³°½ý¸å¥¹¥È¥ì¥¹¾ã³²¡ÊPTSD¡Ë¤ò´µ¤Ã¤¿¡£¥Ú¥ó¥¹»á¤È¥Ú¥í¥·»á¤òµêÃÆ
¤³¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤ÎÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤¿¼çÄ¥¤â»Ù»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤ÏÅö»þ¤Î¥Ú¥ó¥¹ÉûÂçÅýÎÎ¤¬¡¢¤½¤ÎÆü¤Î¾å²¼Î¾±¡¹çÆ±²ñµÄÃæ¤Ë¡ÖÁèÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿Áªµó¿ÍÌ¾Êí¤ò½£µÄ²ñ¤Ëº¹¤·Ìá¤·¡¢¿³ºº¤ÈÇ§¾Ú¤ò¼è¤ê¾Ã¤¹µ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¡ÖÈÜ¶±¡Ê¤Ò¤¤ç¤¦¡Ë¤ÊË¸³²¹Ô°Ù¡×¤È¤·¤Æ¤½¤ì¤ò¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤À¡£
¥Ú¥ó¥¹»áËÜ¿Í¤ä¤¢¤é¤æ¤ëÀ¯¼£ÅªÎ©¾ì¤ÎË¡³Ø¼Ô¡¢¤½¤·¤Æ¥ë¥Ó¥ª¹ñÌ³Ä¹´±¤ò´Þ¤à¥È¥é¥ó¥×»á¤ÎÂ¿¤¯¤ÎÂ¦¶á¤ä¸ÜÌä¤Ï¡¢Åö»þ¤ÎÉûÂçÅýÎÎ¤¬20Ç¯¤ÎÂçÅýÎÎÁª¤ÎÇ§¾Ú¤òµñÈÝ¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë°ã·û¤À¤Ã¤¿¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ï¡¢Åö»þÌ±¼çÅÞ¤Î²¼±¡µÄÄ¹¤À¤Ã¤¿¥Ú¥í¥·»á¤ò1·î6Æü¤Î°Ìò¤ÎÉ®Æ¬¤È¤·¤ÆÉÁ¼Ì¡£HBO¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ÈÖÁÈ¤ÇÆ±»á¤¬µÄ»öÆ²¤Î·ÙÈ÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤â¤Ã¤ÈÂ¿¤¯¤Î»öÂÖ¤ËÈ÷¤¨¤µ¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿ÀÕÇ¤¤Ï»ä¤Ë¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿È¯¸À¤ò°úÍÑ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÈ¯¸À¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤¬·«¤êÊÖ¤·¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¿¡¢1Ëü¿Í¤Î½£Ê¼¤ÎÀè¹ÔÅ¸³«¤È¤¤¤¦¥È¥é¥ó¥×»á¤Î¿½¤·½Ð¤ò¥Ú¥í¥·»á¤¬ÃÇ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¼çÄ¥¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥Ú¥í¥·»á¤Ï¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¿½¤·½Ð¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤ò¾ï¤ËÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¼óÅÔ¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤Î½£Ê¼¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤Ï²¼±¡µÄÄ¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÂçÅýÎÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Ï¡¢µÄ»öÆ²½±·â»ö·ï¤Çµ¯ÁÊ¤Þ¤¿¤ÏÍºá¤È¤Ê¤Ã¤¿¿ôÀé¿Í¤ò²¸¼Ï¤·¤¿¤³¤È¤Ç¥È¥é¥ó¥×»á¤¬¡ÖÎò»ËÅª¤Ê²á¤Á¤òÀµ¤·¤¿¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºòÇ¯¤ÎÂçÅýÎÎ½¢Ç¤½éÆü¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Ïµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿Ë½Æ°»²²Ã¼Ô1600¿Í¶á¤¯¤ò²¸¼Ï¤·¡¢¥×¥é¥¦¥É¡¦¥Ü¡¼¥¤¥º¤ä¥ª¡¼¥¹¡¦¥¡¼¥Ñ¡¼¥º¤È¤¤¤Ã¤¿±¦Íã²á·ãÇÉ¥°¥ë¡¼¥×¤Î»ØÆ³¼Ô¤Î·º´ü¤ò¸º·º¤·¤¿¡£
¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Î¥µ¥¤¥È¤Ï²¸¼Ï¤ò¼õ¤±¤¿1600¿ÍÁ´°÷¤ò¡Ö°¦¹ñ¿´¤Î¤¢¤ëÊÆ¹ñÌ±¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤é¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤Ï¶Ë±¦Ì±Ê¼ÁÈ¿¥¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢·Ù´±¤Ø¤ÎË½¹Ô¤ÇÍºá¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¡¹¡¢¥Ê¥Á¥¹»Ù»ý¼Ô¤È¤µ¤ì¤ë¿Í¡¹¡¢¤½¤·¤ÆµÄ»öÆ²¤ËÉð´ï¤ò»ý¤Á¹þ¤ó¤À¿Í¡¹¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¡£