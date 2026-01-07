◇第78回全日本バレーボール高等学校選手権(6日、東京体育館)

バレーボールの高校日本一を決める全日本バレーボール高等学校選手権が6日、大会2日目を迎え、女子は1回戦8試合と2回戦4試合が行われました。

36年連続出場の誠英(山口)は、土浦日大(茨城)との一戦に臨み、2セットとも終盤に地力を見せつけ2-0(25-21、25-20)で勝利をつかみました。

2回戦から登場となったのは、前回準優勝の下北沢成徳(東京)と、前回3位の就実(岡山)、2025年のインターハイ優勝の金蘭会 (大阪)と準Vの福岡女学院(福岡)。

下北沢成徳は、富士見(静岡)と対戦しフルセットの激戦に。最終第3セットで粘りデュースとなりますが最後は28-30で落とし、1-2(25-20、18-25、28-30)で2回戦敗退となりました。

就実は京都橘(京都)に2-0(25-17、25-16)でストレート勝ち、金蘭会も 三重(三重)を2-0(25-21、25-17)と安定した強さを見せ勝利しました。

一方、福岡女学院は、文教学院大女(東京)と対戦。前回女王の共栄学園を東京都大会で下して今大会出場を決めた強豪相手に苦戦し、0-2(16-25、21-25)でストレート負けで2回戦敗退となりました。

▽6日、1回戦結果

誠英(山口) 2-0 土浦日大(茨城)

安来(島根) 2-0 西原(沖縄)

米沢中央(山形) 2-1 航空石川(石川)

高知中央(高知) 2-1 日南学園(宮崎)

近江兄弟社(滋賀) 2-1 岩美(鳥取)

鹿児島城西(鹿児島) 2-0 郡山女大附(福島)

細田学園(埼玉) 2-0 秋田北(秋田)

富山第一(富山) 2-0 岐阜第一(岐阜)

▽6日、2回戦結果文京学院大女(東京) 2-0 福岡女学院(福岡)就実(岡山) 2-0 京都橘(京都)金蘭会(大阪) 2-0 三重(三重)富士見(静岡) 2-1 下北沢成徳(東京)