「PCの上に乗せて滑落」でもう泣かない。荷物を同期させるポケットでサクッと社内移動
こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。
ライターという職業柄、取材や打合せの際は、ノートパソコン、スマートフォン、筆記用具、資料などの携帯が必須。
…なのですが、私はそれら一式を抱えて移動する時、ノートパソコンの上に乗せて運ぼうとして、滑り落としたことがあります（苦笑）。
とはいえ毎度バッグに入れると、中でアイテムが散らばってしまい、取り出す度にひと手間加わるのが手間だなと困っていました。
そんな時に見つけたのが、サンワダイレクトの「ノートPCオーガナイザー」です。
このアイテムはノートパソコンの背面に貼付できるスリムなガジェットポーチ。
スウェットのような伸縮性のある素材でできた3つのポケットが付いていて、パソコン一台を持ち運ぶ感覚で快適に荷物の移動ができるアイテムなんです。
貼るだけで解決！ガジェットのごちゃごちゃとおさらば
「ノートPCオーガナイザー」の使い方は、ノートパソコンの背面に貼るだけと、いたってシンプル。ですが、これひとつあれば移動のプチストレスを解消し、作業効率を高めてくれるんです。
大きさは横28cm×縦13cmと、13.3インチの画面に丁度いいサイズ感。
厚さはわずか0.3cmの超薄型で、かさばりにくいためパソコンに貼ったままでもケースやバッグなどにもスッと入ります。
重さは約78gで、付けているのを忘れるくらい軽量です。
接着面には粘着剤不使用の特殊粘着シートが採用されていて、付け剥がしも自在です。
3つのポケットはそれぞれサイズが異なり、写真右から4cm、12.4cm、10cm。また伸縮性のある素材が使われているので、多少厚みがある物でも収納できます。
大きめのスマホはもちろん、厚みのあるマウスも、伸びる素材なので問題なく収まりました。
ほかにも充電コード、大きめのUSB、モバイルバッテリー、細長いポケットには筆記具やレコーダーといった様々な物が入ります。
また名刺や小さめのメモ帳を忍ばせておくなど、いろいろな使い方がありそう！
柔らか素材で包むから、傷の心配なし
「ノートPCオーガナイザー」の素材はとても柔らかく、優しくホールドしてくれるので、傷つけたくないガジェット類の収納に最適。
例えば小型のUSBなど小さい物でも、素材がぴったり押さえてくれるので落ちる心配もありません。
ただ厚みのあるガジェットを長時間入れると伸びたままになってしまうので、その点はご注意を。
取材時にボールペン、マウス、スマホを入れて試しましたが、移動の時もパソコンひとつ持って身軽！
ひとつにまとまることで手元がすっきりして、使う時にすぐに取り出せるのもポイントでしたよ。結果、思った以上に使いやすく、かなりの活躍ぶりでした。
小物をすっきり収納して、仕事をより快適に
カラーバリエーションは全3色。今回は目立ちにくいグレーでしたが、他にピンク、ブラックが用意されているのでノートパソコンに合わせたり、お好きなカラーを選んでみるのもおすすめです。
ガジェット類をまとめれば身軽に移動でき、デスクの上もすっきり快適になります。ぜひこの機会に収納ポーチを装着して、スマートに仕事をしてみませんか？
Photo: GAKU
Source: Amazon.co.jp
商品のデザインや仕様、価格、パッケージなどは執筆当時のものです。変更されている場合がございます。