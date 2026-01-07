Image: Generated with Gemini

インターネットって、世界中の情報が見られるんじゃなかったんかい！

海外で日本の動画サイトが見れない理由

海外の動画サイトを開いたら「この地域ではご利用いただけません」と表示されたことはありませんか？ もしくは、海外旅行中に日本の動画サイトを見ようとしたら、真っ黒な画面になったことはありませんか？

実はこれ通信のトラブルじゃなくて、「見せられないよ！」と通信がブロックされているんですよ。

理由は配信権。映画やドラマ、音楽などのコンテンツは、国や地域ごとに配信権が分かれています。たとえばNetflixやDisney+などの動画サービスは、同じタイトルでも日本では配信中、アメリカでは未配信、ということがあるんですよね。そのため配信ダメよ国からアクセスすると、動画サイト側が「見ちゃダメー」とブロックしちゃうんです。

どうしてどの国からアクセスしているか判別できるんだろう？ このブロック技術の根幹となっているのはIPアドレスです。あの数字のなかには地域インターネットレジストリ（RIR）、国別インターネットレジストリ（NIR）によって決められた数値が入っているので、アクセスしたスマホやPCのIPアドレスをチェックすることで、どの地域・どの国からアクセスしたのかほぼ正確にわかっちゃう。

また日本からのアクセスだと日本版のトップページに、アメリカからだとアメリカ版のトップページを表示させることもできます。こういうの、ガジェットメーカーのサイトでもあるよね。

