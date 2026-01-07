猫に傷つけられやすい家具3選

猫が家具を傷つけるおもな原因は爪とぎです。猫にとって爪とぎは古い爪を剥がして鋭利に保つため、縄張りを主張するための重要な行動です。猫をお迎えするときに覚悟はしているとはいえ、ボロボロになった家具を見るとついつい溜め息をついてしまうという飼い主さんも多いのではないでしょうか。ここでは、特に被害に遭いやすい家具を3つご紹介します。

1.ソファー

ソファーは、猫が最も爪を立てやすい家具のひとつです。布製や革製のものが多く、爪が引っ掛かりやすいうえ、爪を立てたときの適度な抵抗感や感触が、猫にとって非常に心地よい素材だからです。

さらに、ソファーはリビングなど家の中心に置かれることが多く、猫が縄張りを主張しやすい対象でもあります。家族のニオイが集まりやすい点も、爪とぎの標的になりやすい理由のひとつでしょう。

特に、角や側面、アーム部分は体を預けやすく、立った姿勢で爪を立てられるため、被害が集中しやすい傾向があります

2.イスやテーブルの脚

イスやテーブルの脚も、猫にとって爪とぎの標的になりやすい家具です。脚部分は細く縦に伸びているため、猫が体を伸ばして爪を立てやすく、自然な姿勢で力をかけられます。

木製や布張りの脚は、爪が引っ掛かりやすく、猫にとって手応えのある素材です。人が頻繁に行き来する場所に置かれているため、縄張りを主張したい猫にはとても魅力的です。

特に、脚の角や継ぎ目は爪が食い込みやすく、知らないうちに傷が増えていた、なんてことも少なくありません。

3.タンス・棚

タンスや棚といった大型の収納家具の側面も、猫の爪とぎ被害を受けやすい場所です。タンスや棚は高さがあり、面が垂直で安定しているため、猫が体を伸ばした状態で力を入れやすく、爪とぎに適した条件がそろっています。

とくに、木目調のシートや薄い化粧板で仕上げられた家具は、爪が食い込みやすく、ひとたび傷が付くと目立ちやすいという特徴があります。見た目以上にダメージが広がりやすいため注意が必要でしょう。

また、猫がタンスや棚の上に登る際、体を支えるために無意識に爪を立てることで傷になる場合もあります。

家具を猫から守るための対策

大切な家具を猫の爪から守るには、猫の習性を理解し、「家具より爪とぎ器のほうが快適」と感じてもらう工夫が必要です。

まずは爪とぎ器の種類や形、設置場所を見直しましょう。麻縄・段ボール・カーペットなど素材には好みがあり、姿勢も縦型・横型で分かれます。傷つきやすい家具の近くや部屋の出入口、目につきやすい場所に置くのが効果的です。

家具で爪とぎをしていた場所には、縦型の爪とぎ器を立てかけるように設置すると移行しやすくなります。

あわせて、爪とぎをされた場所にはツルツルしたシートを貼りましょう。爪が引っ掛からず、自然と避けるようになります。

それでも改善しない場合は、家具の一部を「爪とぎOK」にする方法もあります。シート型の爪とぎ器を設置すれば、猫にも飼い主さんにも優しい対策となります。見た目は妥協が必要ですが。

まとめ

猫が家具を傷つけるのは、爪とぎやマーキングという猫本来の習性によるものです。特にソファー、イスやテーブルの脚、タンスや棚が被害に遭いやすく、飼い主さんの頭を悩ませます。

家具を猫から守るためには、猫を叱るのではなく、彼らの習性や本能を理解し、それらを満たす代替手段を提供することが重要です。今回紹介した対策を取り入れ、猫も飼い主さんも快適に過ごせる環境づくりを目指してくださいね。