私の貯金はATMじゃない！ 弟からの「3万貸して」を無視すると、【予想外の展開】に！
離れて暮らしていても、家族のことは何かと心配になりますよね。困っていれば「力になってあげたい」と思うのは当然の気持ちです。しかし、時にはお互いのために線引きが必要な時もあります。今回は筆者の友人が体験談を聞かせてくれました。
また？ 弟から「お金貸して」の催促
社会人になり数年。
私はひとり暮らしを始め、仕事もプライベートも順調で、充実した日々を送っていました。
しかし半年ほど前から、実家にいる弟から「今月ちょっと厳しいから、3万円貸して」といったLINEが届き始めたのです。
最初は「困っているなら助けなきゃ」という姉心で、言われるがままに貸しました。
大学卒業後、就職先が見つからずフリーターをしている弟には、経済的な余裕がないことを知っていたからです。
芽生えた不信感
「面接のためにスーツが必要」
「資格の勉強用のパソコンが欲しい」
と理由を並べる弟。
最初のうちは『弟のためなら』と信じて応援するつもりでお金を渡していました。
しかしだんだんと回数が増え、金額も膨らむにつれ、胸の奥に不信感が芽生えました。
「いつ返すの？」と聞いても「すぐ返すから！」と口先だけで、返済はほとんどありません。
それどころか、返済の話題を出すと連絡が途絶えたり、逆ギレされたりすることも……。