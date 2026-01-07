2026年は午年。相場格言は「午の尻下がり」で、株価は下がりやすいとされるが、5日の大発会は好調な滑り出しだった。日経平均株価は大幅反発。終値は前年末比1493円32銭高の5万1832円80銭となり、およそ2カ月ぶりの高値水準となった。

米国のベネズエラ攻撃で不穏な年明けとなったが、「さらなる事態悪化は見込まれず、市場への悪化は限定的」（証券関係者）との見方が大勢を占め、年始の米国株高が波及。AI（人工知能）や半導体、輸出関連など幅広い銘柄が値上がりした。

円安ドル高の進行も、機械などの輸出株の買い注文を後押しした。

大手証券各社の株価見通しは、いずれも強気だ。昨年10月末に記録した史上最高値の5万2411円を更新するとみていて、6万円超え予想もある。円安株高が続くと読んでいるわけだが、「安い円」でウハウハなのは輸出企業や富裕層だけ。巷はどんどん疲弊する。

■昨年の負債総額は3倍増

東京商工リサーチ（TSR）によると、昨年末時点の「円安倒産」は65件。前年の83件と比べて2割ほど減ったものの、22年以降の円安局面では2番目に高い水準だった。最多が卸売業の28件。小売業11件、製造業10件と続き、幅広い業種で倒産が発生した。負債総額は1088億円超で、前年比3.1倍に急増。丸住製紙は設備投資に約90億円を投じてから2年足らずで、約590億円の借金を抱えて倒れた。

昨年の円相場は、トランプ関税をめぐる米中対立の緩和が材料となって4月下旬に1ドル=139円台後半となったが、年末には155円台後半まで売られ、足元ではさらに円安が加速。157円台前半で取引されている。今年も「円安倒産」が相次ぐことになるのか。

東京商工リサーチ情報本部の坂田芳博課長はこう言う。

「輸入材の仕入れコスト上昇が経営体力の脆弱な中小企業には相当な負担となっており、円安要因の倒産は今後も高水準をたどるとみています。大手はコスト増を価格転嫁で吸収できる上、物価高に応じて従業員の賃上げを実施する体力がある。しかし、価格交渉力も体力も劣る中小・零細企業はそうはいきません。大手に反比例するように、二重苦、三重苦を味わっていると言っていい」

TSRによる昨年12月上旬の調査で、26年に自社業界の倒産が「増える」と予測した企業は55.3％に上ったという。見込み違いを祈るほかない。

