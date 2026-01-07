新川志音はシント＝トロイデン移籍へ

サガン鳥栖のU-18日本代表FW新川志音はベルギー1部シント＝トロイデンへの加入が確実となったようだ。

ベルギーメディア「HBVL」は「18歳の日本のトップタレントが（シント＝トロイデンの本拠地）スタイエンへ」と報じた。

新川については1月5日、鳥栖から「海外クラブへの移籍を前提とした手続きと準備のため、チームを離れることになりましたので、お知らせいたします」と海外への移籍に向かっていることが発表された。そしてその行き先は多くの日本人選手がプレーするベルギーのシント＝トロイデンになるようだ。

レポートによれば「クラブレベルでの交渉はほぼ完了」しており、正式決定は近いという。そしてシント＝トロイデンと複数年契約を結ぶ予定とされた。

新川は鳥栖のU-18チーム所属ながら2種登録で今季J2リーグで33試合に出場。出番の大半が途中出場ながら5得点を挙げた。その活躍について「ドリブル、シュート技術、そしいて視野の広さを生かして目覚ましい活躍を見せた」と伝えられていた。

シント＝トロイデンには現在GK小久保玲央ブライアン、DF谷口彰悟、DF畑大雅、MF山本理仁、MF松澤海斗、MF伊藤涼太郎、FW後藤啓介と日本人が7選手在籍。彼らに続く8人目の日本人選手として新川が加わることになりそうだ。また、サガン鳥栖から同クラブの加入という意味ではMF鎌田大地、FW林大地に続く3人目となる。（FOOTBALL ZONE編集部）