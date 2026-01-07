「報酬は1件あたり3000円」61歳「受け子」の男を逮捕　SNS投資詐欺で40代男性から4000万円詐取か「お金がなくて自分から応募」

40代男性から約4000万円を騙し取った投資詐欺の疑いで、無職の男が逮捕された。男性はSNSの株広告をきっかけに「利益が得られる」と勧誘され、容疑者が受け子として現金を回収していた。調べに対し男は、生活費のために自ら応募し1件3000円の報酬を得ていたと供述している。

「生活があるので働いた」投資詐欺で逮捕

東京・三鷹警察署でカメラが捉えたのは、無職の西田成人容疑者（61）だ。

西田成人容疑者は、40代の男性から約4000万円を騙し取った疑いがもたれていて、「薄々グレーな仕事ではないかと思っていたが、生活があるので働いた」と供述している。

西田容疑者の手口は「投資詐欺」だ。被害者の男性がSNSで株の広告を見つけアクセスすると、「儲かる株に投資できるくじに当選した。2700万円投資すれば5800万円の利益が得られる」と勧誘が届いたという。

報酬3000円で受け子を10件担当か

こうした誘い文句で、被害男性のもとに現金を受け取りに現れたのが、受け子役の西田容疑者だった。

西田容疑者は「お金がなくて生活費にするために自分から応募した。報酬は1件あたり3000円もらっていた」と供述している。

西田容疑者は「他にも10件くらいやっている」とも話していて、警視庁は余罪があるとみて捜査を続けている。

（「イット！」1月6日放送より）