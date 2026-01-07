粋なパフォーマンスに、多くのファンが沸いた。TEAM雷電の萩原聖人（連盟）が1月6日、「大和証券Mリーグ2025-26」の第1試合に登板。入場時、いつものように胸を叩くと、そのままハンドサインを見せる場面があった。

【映像】TEAM雷電のユニフォームを来た今井達也のレアな姿

1月5日（日本時間6日）、埼玉西武ライオンズからポスティングシステムでMLBのアストロズ入りが決まった今井達也投手が入団会見を行った。前日には、同じくテキサス州・ヒューストンに本拠地を置くNFL・テキサンズの試合を観戦。今井選手の姿がスクリーンに映し出されると、人差し指と小指を立てる「H（ヒューストン）」ポーズで会場を盛り上げた。その模様は、多くのメディアでも取り上げられた。

萩原と今井選手は麻雀仲間として知られている。昨年9月、萩原は楽天モバイルパーク宮城で今井選手を応援。10月には、今井選手がTEAM雷電の控室を訪問した。そんな間柄だからか、萩原は入場時にカメラ目線で「Hポーズ」を披露。その後、深く一礼し、麻雀卓についた。このパフォーマンスには「かっけぇ」「かっこいいポーズ」「ヒューストンだ！」「今井！！」「ハギーかっこよ」「ヒュースントンのH」「今井さんがやってたポーズ」などとコメント欄も大渋滞した。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

