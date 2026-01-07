シャム猫の毛柄は体温で変わる！耳や鼻、しっぽなど体の先端だけが色付く“ポイント”の理由と青い目の法則

青い目や左右の色が違う“オッドアイ”、まるでタキシードを着たような柄の白黒猫、ポイントカラーのシャムなど猫の目や毛柄の“発色”は実に個性的。



その秘密は色素の量や体温が関係しているという。



理由を知ると「そういうことだったのか！？」と益々興味が湧いてくる猫の豆知識を、動物の生態に詳しい富田園子さんに3回にわたる連載で教えてもらいました。

シャム猫は摩訶不思議

シャム猫の柄といえば、鼻先や耳先、足先やしっぽが濃い色ですよね。

猫の毛色は「背中側から腹側に広がっていく」という法則がありますが、シャム猫はこれに反しています。

この法則では“白い”靴下柄ができますが、シャム猫の靴下柄は“濃い色”、正反対です。

実はシャム猫の毛は特殊で、体温が37℃以下の部分だけに色が付きます。（猫の体温は人間よりも高く38℃前後です）

色素（メラニン）を合成する酵素チロシナーゼの活性が部分的に損なわれていて、高い温度だと活性化しません。つまり、シャム猫の色がついている部分は体温が低い部分ということ。体の先端に向かって色がだんだん濃くなっていく（グラデーションがある）のも、体温の差を表しています。

この柄は「ポイント」あるいは「ポインテッド」と呼ばれます。

ポイント柄を持つのはシャム猫だけではありません。純血種の猫でいうとヒマラヤンやバーマン、バーミーズ、ラグドールもポイント柄です。

雑種猫にもポイント柄はいますし、犬やウサギにもいます。

夏より冬の方が毛色が濃くなる

温度に左右されるので、夏より冬のほうが毛色が濃くなったりします。まるで別猫のようになることも。

また、生まれた時は真っ白です。なぜなら、母親の胎内は温かいから。生後数週間で色が表れはじめ、だんだんと濃くなっていき、4歳くらいまで濃度アップが続くようです。

そしてポイント柄の猫は必ず青い目を持ちます。なぜなら、体の内部にある眼球は温かく、チロシナーゼが活性化せずに色素がほとんど付かないから。濃い色の顔なのに青い目になるのはそういうわけです。

「あれ？白い靴下履いてるシャム猫もいるけど…」と思ったアナタ、目ざといですね。

これは部分的に体を白くする遺伝子Sの働き。ポイント柄に白地が入るとこうなります。毛色の遺伝子が増えると複雑な模様になっていきます。

ポイント柄もいろいろ

白地が入る部分が多いと、漢字の「八」に見える「ハチワレ」模様になることもあります。

縞模様のポイントもあります。ポイント柄もいろいろです。

富田 園子（とみた そのこ）

編集＆ライター。日本動物科学研究所所属。東京在住。