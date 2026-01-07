大人気恋愛リアリティショーに出演し、女子中高生を中心に絶大な支持を集めたイケメンがホストに転身。俳優の山本裕典（37）と共に、ファンを公言する客への圧巻の接客を披露して注目を集めている。

【映像】「高校生恋リア」に出演していた24歳イケメンホスト

ABEMAで配信中の『愛のハイエナ5』は、“愛”をテーマに人間の『欲望』をあぶり出し、つい覗き見したくなる“瞬間”にしゃぶりつく遠慮を知らないドキュメントバラエティである。ニューヨーク（嶋佐和也、屋敷裕政）がMCを務め、さらば青春の光（森田哲矢、東ブクロ）がレギュラー出演している。歌舞伎町の最強店「club Leo」を舞台にした山本裕典のホスト修行企画に、SORAという源氏名の若手ホスト（24）が登場した。

SORAはかつて、ABEMAの人気番組『恋する週末ホームステイ（恋ステ）』シリーズに4回にわたって出演した人気メンバー・下田壮良であった。接客に入ったSORAは、来店した客との関係を聞いてきた山本に対し「高校生の恋愛リアリティショーに4回ぐらい出てて」と説明。客は「ずっと好きだったの。だからそれの追っかけみたいな（もの）」と、恋リア時代からの根強いファンであると語った。長年のファンである客を前に、かつての“恋リア王子”らしい確かな集客力を見せつけた。

山本とSORAは、この客に対し抜群のコンビネーションを見せた。SORA愛を語る客に対し、山本は「じゃあもうここセットで、飲み直ししてください！」と提案。SORAが「俺以外ある？ 逆にこれで」と自信満々に問いかけると、客も「ないない！」と即答し、見事、この日初となる飲み直しをゲットした。