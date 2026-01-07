生田斗真が、デビュー曲「スーパーロマンス」で本格的に音楽活動をスタートする。

芸能活動30周年の節目に「新たなことに挑戦したい」と語る生田のデビュー曲は、シンガーソングライター 岡村靖幸が作詞／作曲／プロデュースを手掛けた。爽やかさの中に岡村ならではのフレーズやメロディが散りばめられた、ダンサブルなポップソングだ。

あわせて公開となった初のアートワークは、俳優 生田斗真とは異なるアーティスト 生田斗真としての新たな扉を開く、赤の衣装が印象的なビジュアルに仕上がっている。

さらに、同楽曲は生田が上白石萌歌とダブル主演を務める新土曜ドラマ『パンダより恋が苦手な私たち』（日本テレビ系）の主題歌に決定した。1月10日の初回放送内にて初オンエアされた後、同日22時にデジタル配信が開始される。

加えて、同日22時から音楽番組『with MUSIC』（日本テレビ系）に歌手として初出演。同番組での楽曲披露で、テレビ番組での初歌唱となる。また、同楽曲の一部を使用したティザー映像が、日本テレビドラマ公式YouTubeチャンネルにて公開された。

・生田斗真 コメント

この度、多くのご縁をいただき、ソロアーティストとして音楽活動をスタートすることになりました。新しい挑戦に、今とてもワクワクしています。

岡村靖幸さんが制作・プロデュースしてくださった「スーパーロマンス」は、私のだいすきな“岡村ちゃん”節が随所に散りばめられた、胸キュンラブソングです。

さらに、自身が出演するドラマの主題歌も担当させていただくことになり、普段とは少し違った緊張感の中で放送を迎えることになりそうです。ぜひ、ドラマとあわせて楽曲も楽しんでいただけたら嬉しいです。

2026年、オールドルーキー生田斗真。尊敬するアーティストは、スリップノットパイセン。どうぞ、よろしくお願いします。

（文＝リアルサウンド編集部）