山形県では、低気圧や前線に向かって流れ込む暖かく湿った空気や上空の寒気の影響により、大気の状態が非常に不安定となる見込みです。７日夕方から８日明け方にかけて、竜巻などの激しい突風や落雷、ひょうに注意してください。

［気象概況］

低気圧が日本海中部を北東へ進んでいます。この低気圧は、急速に発達しながら７日夜には日本海北部に進み、低気圧からのびる前線が８日にかけて東北地方を通過する見込みです。低気圧や前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込むでしょう。また、東北地方の上空には寒気が入るため、大気の状態が非常に不安定となる見込みです。

このため、山形県では、積乱雲が発達し、雷の発生する所があるでしょう。





［防災事項］山形県では、７日夕方から８日明け方にかけて、竜巻などの激しい突風や落雷、ひょうに注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、頑丈な建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。

