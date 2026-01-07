女優パク・ミニョン、恋愛ドラマへの出演を「前向きに検討中」…『トッケビ』俳優と共演か

女優パク・ミニョンとボーイズグループBTOBのユク・ソンジェが、新しい恋愛ドラマで共演するか注目が集まっている。

【写真】パク・ミニョン、東京に君臨

去る1月6日、テレビ業界によると、パク・ミニョンとユク・ソンジェはドラマ『ナイン・トゥー・シックス』（原題）の主人公として挙げられた。

パク・ミニョンの所属事務所ダルムエンターテインメントは、「パク・ミニョンは新しいドラマ『ナイン・トゥー・シックス』への出演を前向きに検討中だ」と伝えた。

（写真提供＝OSEN）左からパク・ミニョン、ユク・ソンジェ

また、ドラマ『トッケビ〜君がくれた愛しい日々〜』に出演したユク・ソンジェの所属事務所IWillメディアは、「現在議論中であり、まだ確定していない」と述べた。

『ナイン・トゥー・シックス』は、仕事に没頭するために恋愛を後回しにしてきた冷徹なキャリアウーマンが繊細で温かい男性に出会って愛を学び、仕事と人生においてともに成長していく過程を描く。2020年に放送された人気の中国ドラマ『理性的な生活』を原作としている。

2人の出演が確定すれば、今回が初共演となり、期待が高まっている。

◇パク・ミニョン プロフィール

1986年3月4日生まれ。2005年にテレビCMで芸能界入りし、2006年放送のドラマ『思いっきりハイキック！』の出演で顔を知られた。男装のヒロインを務めた『トキメキ☆成均館スキャンダル』でブレイクし、その後も『シティーハンター in Seoul』や時代劇『七日の王妃』といったドラマ作品で優れたビジュアルと演技力を発揮。特に2018年に放送された『キム秘書はいったい、なぜ？』は日本でも大きな人気を博し、2022年放送の『気象庁の人々：社内恋愛は予測不能!?』でも多くの注目を集めた。

◇ユク・ソンジェ プロフィール

1995年5月2日生まれ。2012年にBTOBの最年少メンバーとしてCUBEエンターテインメントからデビューした。過去にはJYPエンターテインメントの第6回オーディションに参加したことも。俳優としても活躍しており、日本でも熱い反響を得たドラマ『トッケビ〜君がくれた愛しい日々〜』、Netflixで配信中の『サンガプ屋台』など、人気作を通じてその姿を見ることができる。