2025Ç¯¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¡¢½é¤á¤Æ¥¤¥Á¥´¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤ò·Þ¤¨¤ë3³¬¡Ö¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Æ¡¼¥Ö¥ë¡×¤Ç¤Ï¡¢1·î7Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤êÊ¿Æü¸ÂÄê¤Ç¡¢½Ü¤Î¹ñ»º¥¤¥Á¥´3¼ï¤Ë¤è¤ë¡È¤¤¤Á¤´¥Ü¥¦¥ë¡É¤ò¼çÌò¤Ë¤·¤¿¥Ç¥¶¡¼¥È¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¡ÖÎø¤¹¤ë¤¤¤Á¤´¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§ ¡ÁIt¡Çs Strawesome¡ª¡Á¡×¤ÎÄó¶¡¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡ª
¤Þ¤¿¡¢µ¨Àá¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ë¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¤¬¹¥É¾¤Î23³¬¡Ö¥í¥Ó¡¼¥é¥¦¥ó¥¸¡×¤Ç¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥·¡¼¥º¥ó¤ËÂ³¤¡Ö¥ê¥ó¥Ä¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ë¡ÖÎø¤¹¤ë¤¤¤Á¤´¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼ with ¥ê¥ó¥Ä¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡×¤ò³«ºÅÃæ¡£¤Ò¤ÈÂÁá¤¯½Õ¤ÎË¬¤ì¤ò´¶¤¸¤ë¡¢¥¤¥Á¥´¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÍ¾¤¹¤È¤³¤í¤Ê¤¯°ú¤½Ð¤·¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥Ë¥å¡¼¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¤è¡ª
º£²ó¤Î¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¤ª¤è¤Ó¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢Ì£¤ï¤¤¤Ï³Î¤«¤Ê¤¬¤é»Ô¾ì¤Ë½Ð²ó¤ê¤Ë¤¯¤¤·Á¤¬ÉÔÂ·¤¤¤Î¥¤¥Á¥´¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¡£¡Ö¥°¥ê¡¼¥ó¥¡¼¡×¤ÎÇ§¾Ú¤òÊÝ»ý¤¹¤ë¡Ö¥¦¥§¥¹¥Æ¥£¥ó¥Û¥Æ¥ë²£ÉÍ¡×¤Ï¡¢Æü¤´¤í¤«¤é¥Õ¡¼¥É¥í¥¹ºï¸º¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤â¥·¥§¥Õ¤¬¼«¤é¥¤¥Á¥´¤Î¥Õ¥¡¡¼¥à¤ËÂ¤ò±¿¤Ó¡¢ÃúÇ«¤ËÁª¤ó¤À¥¤¥Á¥´¤òÂ¿ºÌ¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½Ü¤ÎÌ£³Ð¤È¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê»×¤¤¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¡¢¤³¤Î»þ´ü¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò¡ª
¡Ú3³¬ ¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Æ¡¼¥Ö¥ë¡ÛÎø¤¹¤ë¤¤¤Á¤´¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§ ¡ÁIt¡Çs Strawesome¡ª¡Á
¥¤¥Á¥´¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§ºÇÂç¤Î¤ß¤É¤³¤í¤Ï¡¢¥ª¡¼¥×¥ó°ÊÍè¡È±Ç¤¨¥¹¥Ý¥Ã¥È¡É¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤Î¹â¤¤¥Ç¥¶¡¼¥È¥ë¡¼¥àÁ°¤Ë¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ò¤¤¤Á¤´¥Ü¥¦¥ë¡Ó¡£ Ä¾·ÂÌó1m¤ÎÂç¤¤Ê¥Ü¥¦¥ë¤Ë¡¢¿ÀÆàÀî¸©»º¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¹ñ»º¥¤¥Á¥´3¼ï¤òÀË¤·¤ß¤Ê¤¯À¹¤ê¹þ¤ß¡¢¤Þ¤ë¤ÇÊõÀÐ¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê²Ú¤ä¤«¤Ê¸÷·Ê¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¥¤¥Á¥´¤ò¿´¤æ¤¯¤Þ¤ÇÌ£¤ï¤¨¤Þ¤¹¤è¡ª
¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤â¤â¤Á¤í¤ó¥¤¥Á¥´¿Ô¤¯¤·¡£¥¥å¡¼¥È¤Ê¥¤¥Á¥´¥Õ¥§¥¤¥¹¤òÉÁ¤¤¤¿¥Þ¥«¥í¥ó¡¢¥¤¥Á¥´·¿¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥Ö¥ì¥Ã¥É¥µ¥ó¥É¡¢¥¤¥Á¥´¤È¥æ¥º¤Î¥Ð¥ó¥È¥±¡¼¥¤«¤é¥¤¥Á¥´ÂçÊ¡¤Î¥·¥§¥¤¥¯¤Þ¤Ç¡¢¥¤¥Á¥´¹¥¤¤ÎÊý¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢»×¤ï¤ºÃ¯¤â¤¬¿´Ìö¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¤¬Â·¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥ô¥¡¥í¡¼¥Ê¼Ò¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¥Ç¥å¤âÄÉ²ÃÎÁ¶â¤Ç³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¥¤¥Á¥´¤ä¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¤Ê¤É¡¢¹¥¤ß¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ò¤È¤í¤ê¤È¤·¤¿¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Ë¤¿¤Ã¤×¤ê¤¯¤°¤é¤»¤Æ¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤Î¡ÈÎø¤¹¤ë¤Ò¤È¸ý¡É¤òËþµÊ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
BUFFET MENU
¡ã¥É¥ê¥ó¥¯¥Ð¡¼¡ä
¥³¡¼¥Ò¡¼¡¿¥«¥Õ¥§¥ª¥ì¡¿¥«¥×¥Á¡¼¥Î¡¿¥«¥Õ¥§¥é¥Æ¡¿¹ÈÃã¡¿¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¥Æ¥£¡¼¡¿¥¢¥¤¥¹¥³¡¼¥Ò¡¼¡¿¥¢¥¤¥¹¥Æ¥£¡¼¡¿¥½¥Õ¥È¥É¥ê¥ó¥¯¡ÊÆüÂØ¤ï¤ê¡Ë¤Ê¤É
¢¡¥·¥°¥Í¥Á¥ã¡¼
¡¦¿ÀÆàÀî¸©¤ò´Þ¤á¤¿¶áÎÙ¸©Æâ¤è¤ê¡¡¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¤¤¤Á¤´3¼ï
¢¡¥¹¥¤¡¼¥Ä
¡¦¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¤ÈÍ®»Ò¤Î¥Ð¥ó¥È¥±¡¼¥
¡¦¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥µ¥ó¥É
¡¦¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥Ñ¥Õ¥§
¡¦çõ¥¿¥ë¥È
¡¦çõÂçÊ¡¥·¥§¥¤¥¯
¡¦çõ¥á¥ì¥ó¥²¡¡¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥Ç¥£¥Ã¥×
¡¦¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥à¡¼¥¹
¡¦¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥Þ¥«¥í¥ó
¡¦¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥é¥ß¥ó¥È¥ó
¡¦çõ¥ß¥ë¥¯¥ì¡¼¥×
¡¦¥ì¥Ã¥É¥ì¥¢¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥
¡¦¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¤ÈËõÃã¤Î¥Æ¥£¥é¥ß¥¹
¡¦¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥·¥ç¡¼¥È¥Ö¥ì¥Ã¥É¥µ¥ó¥É
¡¦¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¤È¥í¡¼¥º¥Þ¥ê¡¼¤Î¥·¥ç¥³¥é¥Ý¥Ã¥×
¡¦¥ª¥ì¥ó¥¸¤Èçõ¤Î¥·¥Ö¡¼¥¹¥È
¢¡¥¦¥§¥¹¥Æ¥£¥ó ¥¤¡¼¥È¥¦¥§¥ë ¥µ¥é¥À¥Ð¡¼
¡¦¿·Á¯ÌîºÚ¤ò»È¤Ã¤¿¥µ¥é¥À¥Ð¡¼
¡¦¥·¥§¥ÕÆÃÁª¡¡¥µ¥é¥À¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°
¡¦¥í¡¼¥¹¥È¥Ê¥Ã¥Ä¡¡¥·¡¼¥É¡¡¥³¥ó¥Ç¥£¥á¥ó¥È
¡¦¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë
¡¦ÀÖ¥ï¥¤¥ó¥Ó¥Í¥¬¡¼¡¡Çò¥ï¥¤¥ó¥Ó¥Í¥¬¡¼
¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¥Ð¥ë¥µ¥ß¥³¡¡¥Ð¥ë¥µ¥ß¥³
¡¦¥¢¥Ü¥«¥É¥ª¥¤¥ë
¡¦MCT¥ª¥¤¥ë
¢¡¥Û¥Ã¥È¥Ç¥£¥Ã¥·¥å
¡¦ËÜÆü¤Î¥¹¡¼¥×
¡¦¥Û¥Ã¥È¥»¥¤¥Ü¥ê¡¼3¼ïÎà¡ÊÆüÂØ¤ï¤ê¡Ë
¡¦¥·¥§¥Õ¤Î¤ª¤Þ¤«¤»¥Ô¥¶
¡¦³¤Ï·¤È¥µ¡¼¥â¥ó¤Î¥Ñ¥¤Êñ¤ß
¡¦ËÜÆü¤Î¥Û¥Ã¥È¥Ç¥£¥Ã¥·¥å
¡¦ËÜÆü¤Î¥«¥ì¡¼¡ÊÆüÂØ¤ï¤ê¡Ë
¡Ê¥¦¥§¥¹¥Æ¥£¥ó¥Û¥Æ¥ë²£ÉÍÆÃÀ½¥«¥ì¡¼¡¿µíÆù¤ÈÆ¦¤Î¥ì¥Ã¥É¥«¥ì¡¼¡¿¥Þ¥Ã¥µ¥Þ¥ó¥Á¥¥ó¥«¥ì¡¼¡Ë
¡¦ÇòÊÆ
¡¦ÅÀ¿´
¢¡¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡ÊÊÌÎÁ¶â¡Ë
¡¦¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¥Ç¥å
¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¡¿¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¡¿¥ß¥Ë¥Þ¥É¥ì¡¼¥Ì¡¿¥É¥é¥¤¥Ñ¥¤¥ó
¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥Õ¥¡¥¤¥ó¡¿¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¡¿¥¹¥×¥ê¥ó¥¯¥ë¥·¥å¥¬¡¼
¢£¥¦¥§¥¹¥Æ¥£¥ó¥Û¥Æ¥ë²£ÉÍ¡ÖÎø¤¹¤ë¤¤¤Á¤´¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¡ÁIt¡Çs Strawesome¡ª¡Á¡×
½êºßÃÏ¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÀ¾¶è ¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤ 4-2-8
¾ì½ê¡§¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Æ¡¼¥Ö¥ë¡Ê¥¦¥§¥¹¥Æ¥£¥ó¥Û¥Æ¥ë²£ÉÍ3F¡Ë
TEL¡§045-577-0870
´ü´Ö¡§³«ºÅÃæ¡Á3·î31Æü¡Ê²Ð¡Ë
»þ´Ö¡§15»þ¡Á16»þ30Ê¬¡ÊÊ¿Æü¸ÂÄê¡Ë
ÎÁ¶â¡§Âç¿Í6650±ß¡¢¤³¤É¤â¡Ê4¡Á12ºÐ¡Ë3325±ß¡ÊÀÇ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹ÎÁ¹þ¤ß¡Ë
¢¨¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¥Ç¥å¤ÏÄÉ²ÃÎÁ¶â¡££±¿Í1800±ß¡¢£²¿Í2800±ß¡Ê1Æü¸ÂÄê10¥»¥Ã¥È¤Þ¤Ç¡Ë
¡Ú23³¬ ¥í¥Ó¡¼¥é¥¦¥ó¥¸¡ÛÎø¤¹¤ë¤¤¤Á¤´¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼ with ¥ê¥ó¥Ä¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¡Ö¥ê¥ó¥Ä¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¤¬¡¢ ¡È¥¤¥Á¥´¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡É¤È¤Ê¤Ã¤ÆºÆÅÐ¾ì¡ª ¥ê¥ó¥Ä¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ä¥»¥¤¥Ü¥ê¡¼¤¬¡¢¥¤¥Á¥´¤ò¼çÌò¤Ë¿·¤¿¤ÊÁõ¤¤¤ÇÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Á¥´ ¡ß ¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤È¤¤¤¦ºÇ¶¯¤Î¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç»Å¾å¤²¤¿¥Þ¥«¥í¥ó¤ä¥Ñ¥ó¥Ê¥³¥Ã¥¿¤Ê¤É¡¢·×4¼ïÎà¤Î¥Ç¥¶¡¼¥È¤Ï¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Î¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê´Å¤ß¤È¤Û¤í¶ì¤µ¡¢¤½¤·¤Æ¥¤¥Á¥´¤Î¤¹¤¬¤¹¤¬¤·¤¤»ÀÌ£¤¬ÍÏ¤±¹ç¤¦¡¢Ç»¸ü¤Ç¤¤¤Æ·Ú¤ä¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¡£½Ü¤Î¥¤¥Á¥´¤Ï¡¢¤â¤Á¤í¤ó¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËÅÚ¡¦ÆüÍË¡¢½ËÆü¸ÂÄê¤Ç¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê¥¤¥Á¥´¤Î¥Ñ¥ë¥Õ¥§¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥»¥¤¥Ü¥ê¡¼¤Ë¤â¥¤¥Á¥´¤ä¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Î¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤ò¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯»¶¤ê¤Ð¤á¡¢´ÅÌ£¤È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÀ°¤¨¤¿¡¢¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»ÅÎ©¤Æ¤Ë¡£´Å¤µ¤È±öÌ£¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬¡¢¥³¡¼¥¹Á´ÂÎ¤Ë±ü¹Ô¤¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£
¶õµ¤¤ÎÀ¡¤à1¡¦2·î¤Ï¡¢À²¤ì¤¿Æü¤Ë¤Ï¥í¥Ó¡¼¥é¥¦¥ó¥¸¤«¤éÉÙ»Î»³¤òË¾¤á¤ë¤³¤È¤â¡£¤ä¤ï¤é¤«¤ÊÍÛ¸÷¤¬º¹¤·¹þ¤à¥é¥¦¥ó¥¸¤Ç¡¢¿´¤Þ¤ÇÃÆ¤à¡ÈÎø¤¹¤ë¤¤¤Á¤´¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¡É¤òÌ£¤ï¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÂÔ¤Á±ó¤·¤¤½Õ¤ÎË¬¤ì¤Ë»×¤¤¤ò¤Ï¤»¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡©
AFTERNOON TEA MENU
¢¡¥¦¥§¥ë¥«¥à¥É¥ê¥ó¥¯
¡¦Jewel Fraise¡Ê¥¸¥å¥¨¥ë ¥Õ¥ì¡¼¥º¡Ë
¡Ê¥Þ¥ó¥À¥ê¥ó¥·¥í¥Ã¥×¡¢¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥Ô¥å¡¼¥ì¡¢¥ê¥ó¥Ä¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥É¥ê¥ó¥¯¡Ë
¢¡¥¹¥¤¡¼¥Ä
¡¦58%¥·¥ç¥³¥é¤Î¥Ñ¥ó¥Ê¥³¥Ã¥¿¡¡¥Ð¥Ë¥é¥¯¥ê¡¼¥à¤È¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥½¡¼¥¹
¡¦¥·¥ç¥³¥é¤È¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥Þ¥«¥í¥ó¡¡70¡ó¥·¥ç¥³¥é¥¯¥ê¡¼¥à
¡¦¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¤È¾®ÅÄ¸¶¹ÈÃã¥·¥ç¥³¥é¥à¡¼¥¹
¡¦¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥à¡¼¥¹¤È¥·¥ç¥³¥é¥µ¥Ö¥ì¡¡¥É¥é¥¤¥í¡¼¥º¥Ú¥¿¥ë
¡¦¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼
¢¡¥»¥¤¥Ü¥ê¡¼
¡¦¥Ù¡¼¥³¥ó¤Î¥Ö¥é¥ó¥Þ¥ó¥¸¥§¡¡¿§Á¯¤ä¤«¤Ê¥È¥Þ¥È¤Î¥Ô¥å¡¼¥ì
¡¦çõ¤Î¥«¥×¥ì¡¼¥¼¡¡À¸¥Ï¥à¡¡¹ñ»º¥â¥Ã¥Ä¥¡¥ì¥é¡¡¥Ö¥ê¥ËÅº¤¨
¡¦¥Á¥¥ó¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¡¡¥Ð¥ë¥µ¥ß¥³¥Ó¥Í¥¬¡¼¤Î·Ú¤¤¾È¤ê¾Æ¤
¡¦ÈÁÎ©¤È¥Ñ¡¼¥¹¥Ë¥Ã¥×¤Î¥¿¥ë¥È¥ì¥Ã¥È
¡¦¥¹¥â¡¼¥¯¥µ¡¼¥â¥ó¤Î¥¯¥ì¡¼¥×¥í¡¼¥ë¡¡Âû¤Î¥¨¥Ã¥°¥Õ¥£¥ê¥ó¥°
¢¡¥¹¥³¡¼¥ó
¡¦¥«¥«¥ª¥Ë¥Ö¤È¥³¥³¥¢¤Î¥¹¥³¡¼¥ó
¡¦¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥Á¥Ã¥×¤Èçõ¤Î¥¹¥³¡¼¥ó
¡Ê¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥¸¥ã¥à/¥¯¥í¥Æ¥Ã¥É¥¯¥ê¡¼¥à/¥Ï¥Á¥ß¥Ä¡Ë
¢¨ÅÚ¡¦ÆüÍË¡¢½ËÆü¤Ï¡¢¡Öçõ¤Î¥Ñ¥ë¥Õ¥§ ¥·¥ç¥³¥é¤È¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¡×¤¬ÉÕ¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¥É¥ê¥ó¥¯¡¡¥Õ¥ê¡¼¥Õ¥í¡¼¡ä
¡Ö¥¢¡¼¥È ¥ª¥Ö ¥Æ¥£¡¼¡×¤Î¹á¤ê¹â¤¤¹ÈÃã¤ä¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¥Æ¥£¡¼¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ê¤É¤ò70Ê¬´Ö³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¢¨°û¤ßÂØ¤¨¼«Í³
¢£¥¦¥§¥¹¥Æ¥£¥ó¥Û¥Æ¥ë²£ÉÍ¡ÖÎø¤¹¤ë¤¤¤Á¤´¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼ with ¥ê¥ó¥Ä¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡×
¾ì½ê¡§¥í¥Ó¡¼¥é¥¦¥ó¥¸¡Ê¥¦¥§¥¹¥Æ¥£¥ó¥Û¥Æ¥ë²£ÉÍ23F¡Ë
TEL¡§045-577-0870
´ü´Ö¡§³«ºÅÃæ¡Á2026Ç¯3·î8Æü¡ÊÆü¡Ë ¢¨2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¡Á14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ï¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¤ÎÄó¶¡
»þ´Ö¡§
¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¡11»þ30Ê¬¡Á¡¢¢13»þ45Ê¬¡Á¡¢£16»þ¡Á¡Ê3ÉôÀ©¡¦³Æ100Ê¬¡Ë
¥Ê¥¤¥È¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼ 18¡Á22»þ¡Ê20»þºÇ½ªÆþÅ¹¡¦120Ê¬À©¡Ë
ÎÁ¶â ¡§
¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼8200±ß¡ÊÅÚ¡¦ÆüÍË¡¢½ËÆü 9200±ß¡Ë
¥Ê¥¤¥È¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼ ¥é¥¤¥È 8200±ß¡¢¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É1Ëü200±ß¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à 1Ëü2300±ß¡Ê¤¤¤º¤ì¤âÀÇ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹ÎÁ¹þ¤ß¡Ë
¢¨¼Ì¿¿¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
¢¨»ÅÆþ¤ì¤Î¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¡¢¿©ºà¤ä¥á¥Ë¥å¡¼¤¬ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥ª¥ó¥é¥¤¥óÍ½Ìó¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢ÅÅÏÃ¤ÇÍ½Ìó²ÄÇ½¤Ê¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥ì¥¹¥È¥é¥óÍ½Ìó¡Ê045-577-0870¡Ë¤Þ¤Ç¤ªÌä¹ç¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
