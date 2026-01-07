BTS、“完全体カムバック”に海外メディアが熱視線「現代ポップミュージックの決定的瞬間に」

BTSの“完全体カムバック”に海外メディアの期待が高まっている。

BTSは3月20日に5thフルアルバムをリリースし、その後大規模なワールドツアーを展開する。約3年9か月ぶりとなる新たな活動計画の発表は、世界中のファンから大きな注目を集めている。主要海外メディアも彼らの動向を大きく取り上げ、その意味を分析した。

米CBSニュース、Complex、People、英音楽誌のNMEなどさまざまなメディアが、BTSのカムバックおよびコンサートに関するニュースを報じた。米ビルボードは「約4年に及ぶ空白を終え、K-POPを代表する巨大なアーティストが帰還する瞬間」と評価した。

米ワシントン・ポスト（The Washington Post）は「BTSは2026年を“ダイナマイト”のように熱く盛り上げる準備を終えた」と表現した。米バラエティ（Variety）は「ファンはただ冬の終わりを待っているのではなく、近づく春を夢見ている」と報じ、彼らの復帰が持つ意味を伝えた。

シンガポールのファッション誌『L'Officiel Singapore』は「今回のカムバックは、ファンダムの期待を超える意味を持つ。BTSはK-POPをグローバルなメインストリームへ導くうえで核心的な役割を果たしてきた」と影響力に注目。さらに「7人の完全体カムバックは現代ポップミュージックにおける最も決定的な瞬間の一つとなるだろう」と付け加えた。

なお、BTSは3月20日に5thフルアルバムを発売する。新アルバムには全14曲が収録され、これまでの歩みの中で積み重ねてきた感情や葛藤が込められている。さらに、変わらずそばで支えてきたファンに向けたメッセージも盛り込まれる予定だ。

