なごみ、すっぴん＆ノーセット姿に感嘆の声「肌綺麗で凄い」「もはやメイク後の完成度」
【モデルプレス＝2026/01/07】YouTuber・なこなこカップルとして活動していたなごみが1月6日、自身のInstagramストーリーズを更新。滞在中のグアムでの「すっぴんノーセット」姿を披露し、反響を呼んでいる。
【写真】25歳美人YouTuber「もはやメイク後の完成度」衝撃のすっぴんノーセット姿
なごみは「4日間すっぴんノーセットでゆっくり過ごすグアムも良すぎた」とつづり、海と夕暮れの空を背景にしたレストランでのショットを公開。飲み物を片手にタンクトップにシャツをはおったカジュアルな姿で笑顔を見せており、美しい素肌が際立つ姿を披露している。
この投稿は「肌が発光してる」「自然体美しい」「肌綺麗で凄い」「すっぴんが美人すぎる」「顔立ちが良すぎてもはやメイク後の完成度」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
